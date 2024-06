Cristiano Ronaldo zorgt voor verbazing op EK: 'Moet hij nog wel de eerste spits van Portugal zijn?'

Hij scoorde niet, maar won met Portugal wel het eerste duel van het EK: Cristiano Ronaldo wist de aandacht uiteraard op zich te vestigen tegen Tsjechië, maar hij krijgt ook flinke kritiek van de Nederlandse analisten Pierre van Hooijdonk en oud-ploeggenoot Rafael van der Vaart.

Ronaldo, bezig aan zijn zesde (!) EK voetbal, is inmiddels 39 jaar en speelde gewoon de volledige wedstrijd. Hij werd voortdurend gezocht door zijn medespelers maar wist geen enorme indruk te maken. Dat viel ze bij de NOS ook op. "Ik zat constant op hem te letten", meent Van der Vaart vol verbazing. "Elke bal moest naar hem, dat sloeg nergens op."

Daar sluit zijn collega Van Hooijdonk zich bij aan. "Hij is de icoon van het Portugese voetbal, maar tegelijkertijd ook de achilleshiel. Het feit dat we een aantal situaties zien waarbij Ronaldo niet de beste oplossing is en spelers hem dan toch zoeken... Waarschijnlijk krijg je ook op je donder als je dat niet doet."

De oud-spits ziet liever iemand anders in de punt van de aanval bij Portugal. "Moet hij nog wel de eerste spits van Portugal zijn?", vraagt Van Hooijdonk zich hardop af. Goncalo Ramos zit achter hem en heeft het in Qatar goed gedaan." Ramos nam op het WK in Qatar later op het toernooi de positie van Ronaldo over in de basis, maar zit nu weer op de bank. "Alleen dan komt er een nieuwe coach en die wil één ding niet. En dat is ruzie krijgen met Ronaldo."

Ook complimenten voor Ronaldo

Stiekem heeft Van der Vaart, die hem als speler meemaakte bij Real Madrid, ook wel een beetje genoten van de routinier. "Je ziet hem zo mooi loeren. Hij blijft bezig. Ik heb altijd wel het gevoel: hij gaat 'm alsnog maken."

