Danny Makkelie krijgt topaffiche voor EK: scheidsrechter staat er goed op bij UEFA

Danny Makkelie heeft als arbiter de wedstrijd tussen Kroatië en Italië gekregen. Dat houdt in dat de UEFA hem dus niet straft voor zijn controversiële beslissing tijdens zijn eerste wedstrijd Duitsland - Hongarije.

De wedstijd tussen Kroatië en Italië wordt aanstaande maandag om 21:00 uur gespeeld in Leipzig, dezelfde speelstad waar Oranje vrijdag doelpuntloos gelijkspeelde tegen Frankrijk. Voor Makkelie is het dus zijn tweede wedstrijd dit EK. Zijn eerste wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije kwam hem op kritiek en lof te staan. De Hongaren waren voornamelijk niet tevreden met zijn keuze. UEFA vindt niet dat Makkelie een fout maakte en dus krijgt hij als signaal direct een goede wedstrijd.

Discutabele beslissing

De bondscoach van Hongarije was na afloop van de wedstrijd woest en noemde Makkelie de minste man op het veld. "k heb in mijn carrière als speler en als coach nooit geklaagd of naar excuses gezocht, maar wat de scheidsrechter vanavond deed. Hij mat met twee maten en was de slechtste man van het veld." Bij de 1-0 van Jamal Musiala zou Ilkay Gündogan de Hongaar Willy Orban tegen de regels in geduwd hebben. Uiteindelijk werd het door een tweede goal van Gündogan, 2-0 voor de Duitsers.

'Ik snap het niet'

Gündogan was zich na afloop van de wedstrijd in ieder geval van geen kwaad bewust. Hij was het met Makkelie eens en vond dat er geen fout werd gemaakt bij de 1-0. Zowel door de scheidsrechter als door hem zelf niet. "Ik was verrast dat de Hongaarse spelers boos waren. Ik weet niet hoe het er op televisie uitzag, maar ik heb zeven jaar in de Premier League gespeeld en als je dit daar als overtreding beoordeelt, dan rolt iedereen over de grond van het lachen."

'Danny Koevermans'

Ook Danny Koevermans, oud-topspits en tegenwoordig scheidsrechter, was het met Makkelie eens. Tegenover Sportnieuws.nl geeft hij zijn mening. "Dat Makkelie nu Kroatië - Italië aangewezen heeft gekregen zegt genoeg over de beslissing van Makkelie. Ik vond dat hij gewoon de goede beslissing heeft genomen door geen overtreding te geven. Het was gewoon een schouderduw. Die Hongaar (Willi Orban, red.) wilde gewoon even laten zien hoe sterk hij was, maar hij onderschatte Gundogan. Ik vond het helemaal geen overtreding. De hele wereld zal me wel weer voor gek verklaren, maar ik vind het een uitstekende beslissing van Makkelie."