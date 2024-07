De Champions League gaat vandaag al van start: deze Nederlanders komen in actie

Terwijl het EK nog in volle gang is, begint langzamerhand het nieuwe voetbalseizoen. Veel clubs zijn inmiddels bezig met de voorbereiding, maar voor sommige teams begint dinsdagavond het echt werk al. De nieuwe campagne van de Champions League wordt dan afgetrapt en daar zijn enkele Nederlanders bij, waaronder voormalig talenten van Ajax.

Panevezys in Litouwen is de stad waar de eerste wedstrijd van het nieuwe Champions League-seizoen wordt gespeeld. De gelijknamige club neemt het op tegen HJK uit Finland voor een plekje in de tweede kwalificatieronde. Daarbij kan er direct een Nederlander in actie komen, want bij FK Panevezys staat een oude bekende onder contract: Jeffrey Sarpong.

Zomercompetities

De voormalig jeugdinternational debuteerde op jonge leeftijd bij Ajax, maar kon de verwachtingen nooit waarmaken. Wel kende de inmiddels 35-jarige middenvelder een avontuurlijke carrière die hem via Spanje, Australië, Griekenland en Turkije naar Litouwen bracht. Daar werd hij in 2023 kampioen, waardoor hij zich nu terugvindt in het voorstadium van het miljoenenbal.

In Litouwen wordt een zomercompetitie gespeeld, waardoor het huidige seizoen nog niet is afgelopen. Daarom worden van de competitie van Litouwen - en andere landen met een zomercompetitie, zoals in de overige Baltische staten en Ierland - de resulaten van verleden kalenderjaar gebruikt.

Kampioenen

Wie eveneens kampioen werd, is Djumaney Burnet. Hij maakte afgelopen zomer een binnenlandse overstap in Gibraltar naar Lincoln Red Imps en dat betaalde zicht uit. Hij gaat met zijn club op bezoek bij het Maltese Hamrun Spartans. Alle 28 clubs die uitkomen in de eerste kwalificatieronde werden overigens kampioen van hun land. Ze spelen een uit- en thuiswedstrijd om te bepalen wie doorstroomt naar de volgende ronde.

De eerste zes duels worden op dinsdagavond gespeeld, waarna op woensdag de andere 8 heenduels plaatsvinden. Dan kunnen ook nog enkele Nederlanders minuten maken. Ludogorets Razgrad, vermoedelijk de grootste club die nu al ten tonele moet verschijnen, speelt met Sergio Padt (eveneens uit de Ajax-academie) en Deroy Duarte tegen het Georgische Dinamo Butami.

Geen tegenstanders voor FC Twente

FK Borac uit Bosnië-Herzegovina, met voormalig PSV-talent Jurich Carolina en oud-NAC-verdediger Bart Meijers in de gelederen, ontvangt het Albanese KF Egnatia. Jahnoah Markelo, met een verleden bij Go Ahead Eagles, gaat met het Sloveense Celje op bezoek bij Flora uit Estland.

De winnaars van de eerste ronde stromen door naar de tweede ronde. Zij kunnen later overigens niet de tegenstander worden van FC Twente in de derde of vierde voorronde, wanneer de Tukkers instromen. De teams die zich als kampioen hebben geplaatst voor de kwalificatie worden namelijk apart gehouden van clubs die zich dat via andere posities op de ranglijst hebben bereikt, zoals FC Twente.

Vier mogelijke tegenstanders FC Twente in voorronde Champions League zijn bekend FC Twente is derde geworden in de Eredivisie en heeft daarmee een plek verdiend in de derde voorronde van de Champions League. De Tukkers weten nu ook wie de vier mogelijke tegenstanders zijn in de kwalificatie voor het hoofdtoernooi.

De returns vinden volgende week plaats. De verliezers over twee wedstrijden hoeven niet direct te treuren: zij kunnen zich vervolgens opmaken voor de tweede voorronde van de Conference League. Twee fortuinlijke ploegen mogen die zelfs overslaan en stromen in de derde voorronde in.

Eerste voorronde Champions Leauge 2024/25

Dinsdag 9 juli

17.30 uur: Panevezys (LIT) - HJK (FIN)

18:45 uur: Hamrun Spartans (MAL) - Lincoln Red Imps (GIB)

20.00 uur: The New Saints (WAL) - FK Decic Tuzi (MON)

20.00 uur: Santa Coloma (AND) - KF Balkani (KOS)

20.45 uur: Vikingur Reykjavik (IJS) - Shamrock Rovers (IER)

21:00 uur: Virtus (SAN) - FCSB (ROE)



Woensdag 10 juli

17.00 uur: FC Ordabassy (KAZ) - FC Petrocub Hincesti (MOL)

18.00 uur: Flora Tallinn (EST) - Celje (SLV)

19.00 uur: RFS (LET) - Larne FC (N-IE)

20.00 uur: Klaksvik (FAR) - FC Differdange 03 (LUX)

20.00 uur: Ludogorets Razgrad (BUL) - Dinamo Butami (GEO)

20.45 uur: Dinamo Minsk (WIT) - Pyunik Yerevan (ARM)

21.00 uur: FK Borac Banja Luka (BOS) - FK Egnatia (ALB)



Terugwedstrijden op dinsdag 16 en woensdag 17 juli.