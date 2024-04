Degradatiekraker tussen Excelsior en FC Volendam: verliezer stevent af op directe degradatie

Voor langere tijd leek de degradatiestrijd in de Eredivisie gestreden, maar niets lijkt minder waar. Excelsior heeft al elf wedstrijden niet meer gewonnen en ziet FC Volendam na hun overwinning op RKC naderen tot drie punten. Laat nou net vrijdagavond de wedstrijd tussen Excelsior en Volendam op het programma staan, waardoor de spanning onderin de Eredivisie tot een climax komt.

Het Van Donge & De Roo stadion is vrijdagavond het strijdtoneel voor de absolute degradatiekraker tussen Excelsior en Volendam. Voor beide teams geldt deze wedstrijd als een unieke kans om een goede stap te zetten richting lijfsbehoud.

Excelsior kampt met een vormdip

Met één overwinning in de laatste 28 wedstrijden mag er bij Excelsior enigszins gesproken worden van een crisis. Zeker na de verloren wedstrijd bij PEC Zwolle neemt de druk in Kralingen toe. Excelsior scoorde de eerste seizoenshelft er flink op los, maar na de winterstop is de aanvalsmachine gaan haperen.

Dit heeft voor een groot deel te maken met de blessure van Couhaib Driouech. De buitenspeler levert dit seizoen veel doelpunten en assists en is dus een groot gemis voor Excelsior. Bovendien vertrok deze winter Nikolas Agraftiotis, die goed was voor vijf doelpunten. Het blijkt voor de Kralingers lastig om het gemis van deze doelpuntenmakers op te vangen. Vanaf januari is er geen enkele club in de Eredivisie die minder vaak het vijandelijke doel onder vuur neemt.

Couhaib Driouech viel in de thuiswedstrijd tegen PSV uit met een hamstringblessure en komt mogelijk de rest van het seizoen niet meer in actie © Getty Images

Tegenover het wegvallen van Driouech staan de positieve ontwikkelingen vanuit de ziekenboeg. Tegen Volendam heeft Dijkhuizen weer de beschikking over Troy Parrott en Arthur Zagré. Zeker de terugkeer van de spits kan Excelsior helpen om de aanvallende impulsen te versterken. Tot slot maakt Redouan el Yakoubi goede stappen in zijn fitheid en lijkt hij in de basis te kunnen beginnen.

Aan de andere kant neemt de kritiek op Stijn van Gassel steeds meer toe. De doelman was vorig seizoen nog geregeld de reddende engel, maar gaat de laatste periode steeds vaker in de fout. Pijnlijk voor Van Gassel is vooral dat hij statistisch gezien de minst presterende keeper is van de Eredivisie. Volgens de data krijgt de keeper van Excelsior ruim negen doelpunten te veel tegen en dat kost zijn elftal veel punten.

Dijkhuizen blij met overwinning van Volendam

Opvallend waren de uitspraken van trainer Marinus Dijkhuizen na afloop van de gewonnen wedstrijd van concurrent FC Volendam op andere concurrent RKC (3-2). "We krijgen veel energie van die uitslag. Dat betekent dat we RKC in zicht houden”, is Dijkhuizen van mening.

Bekijk hierboven het volledige interview met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen

Door de overwinning van Volendam op RKC blijft Excelsior in de buurt van RKC, maar wordt het verschil met Volendam angstvallig klein. Ondanks de duidelijk vormdip blijft de Excelsior-trainer vooral naar boven kijken om de vijtiende plaats in de Eredivisie veilig te stellen.

Dat is vrij bijzonder te noemen, omdat directe degradatie serieus dichtbij komt wanneer Volendam vrijdag de drie punten pakt. In Kralingen wordt in ieder geval gehoopt op een overwinning om Volendam de definitieve knock-out uit te delen.

Bestuurlijke chaos bij Volendam

Met lijfsbehoud voor Volendam hielden nog maar weinig mensen rekening. Achter de schermen was de chaos eerder dit seizoen compleet toen de raad van commissarissen (rvc) had besloten om het gehele bestuur, onder wie voorzitter Jan Smit, te ontslaan. Tot overmaat van ramp stapte later de volledige technische staf op uit onvrede over het besluit van de rvc.

Onder meer Wim Jonk en trainer Matthias Köhler vertrokken uit Volendam, waardoor de club op zoek moest naar een vervanger. In eerste instantie stond interim-trainer Michael Dingsdag voor de groep, maar doordat hij niet over de juiste trainersdiploma's beschikte, werd later Regillio Simons hoofdtrainer. Het duo kon, los van de uitoverwinning bij Heerenveen (1-2), lange tijd niet overtuigen met hun elftal.

De weg naar boven is ingeslagen

Het tactische plan ging op de schop om meer defensieve zekerheid in te bouwen. Toch incasseerden Volendam juist veel tegendoelpunten, doordat het negentig minuten lang werd gedwongen om te verdedigen en tegelijkertijd aanvallend onmachtig was. Met name de wedstrijden in het Kras Stadion werden met ruime cijfers verloren, waardoor degradatie langzaam meer zeker werd geaccepteerd.

Maar in het dorp aan het IJsselmeer is het geloof in een goede afloop weer helemaal terug. Simons heeft het defensieve plan links laten liggen om meer druk naar voren uit te oefenen. En met succes, na het gelijke spel tegen Feyenoord (0-0) en de overwinning op RKC staat de club er weer een stuk beter voor.

Opvallend is de rol dit seizoen van Robert Mühren. De clubtopscoorder, met acht doelpunten achter zijn naam, speelde onder voormalig trainer Köhler vrijwel iedere wedstrijd, maar kon onder Simons niet op veel speeltijd rekenen. Vanwege het defensieve-systeem kwam Mühren niet in zijn kracht waardoor hij op de bank belandde.

Robert Mühren verschalkt namens FC Volendam doelman Etienne Vaessen om de 1-0 binnen te schieten tegen RKC © Getty Images

Mede dankzij de blessure van collega-spits Vivaldo Semedo mocht de Volendammer aan de aftrap beginnen in de thuiswedstrijd tegen RKC. Die gewonnen wedstrijd was hij de gevierde man met twee typische 'Mühren-doelpunten', waar de spits tot twee keer toe op de perfecte plek klaarstond om af te werken.

Duidelijkheid over situatie van Mbuyamba

Xavier Mbuyamba is dit seizoen pas zeven keer in actie gekomen voor Volendam, terwijl hij vorig jaar één van de dragende spelers van het elftal was. Lange tijd was het onduidelijk waarom de talentvolle verdediger geen speelminuten kon maken. Deze week bracht Volendam samen met de voetballer een statement naar buiten om de stilte te doorbreken.

Het blijkt dat er bij Mbuyamba tijdens de medische keuring bij aanvang van de competitie een hartritmestoornis is vastgesteld. In samenspraak met artsen en de medische staf van Volendam heeft de oud-speler van Chelsea en FC Barcelona een onderhuidse defibrillator laten implanteren voor noodgevallen.

'Had een hartritmestoornis': Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba verklaart lange afwezigheid FC Volendam heeft de 22-jarige verdediger Xavier Mbuyamba terug voor het slot van de Eredivisie. De aanvoerder speelde maar zeven wedstrijden dit seizoen en nu is duidelijk waarom. Mbuyamba hield het lang geheim, maar woensdag maakte hij bekend wat hem markeerde.

De herstelfase is voorbij waardoor Mbuyamba de resterende wedstrijden van het seizoen weer in actie kan komen voor Volendam. Dat is voor de club uit Noord-Holland een fijne opsteker. Bovendien lijkt Calvin Twigt zich op te kunnen maken voor een basisplaats. De belangrijke middenvelder viel de laatste twee wedstrijden in, maar wordt achter de schermen klaargestoomd voor de de kraker in Rotterdam. Volendam moet het vrijdag wel moeten doen zonder de geblesseerde vleugelaanvaller Bilal Ould-Chick.

Zes punten-wedstrijd

De wedstrijd tussen Excelsior en Volendam heeft veel belangen voor beide beide clubs. Mocht Het Andere Oranje erin slagen om op bezoek bij Excelsior te winnen, komen beide ploegen op een gelijk aantal punten. Het enige voordeel voor Excelsior is dat zij beschikken over een beter doelsaldo, waardoor Volendam in het resterende programma nog een resultaat moet boeken. De uitwedstrijd tegen Excelsior betekent aanhaken of afhaken in de degradatiestrijd.

Voor de Kralingers betekent een nederlaag een dreigende directe degradatie. Aan de andere kant kan de ploeg van trainer Dijkhuizen bij een overwinning RKC passeren, wat zou betekenen dat Excelsior nacompetitie gaat ontlopen. Voor beide degradatiekandidaten is het vrijdagavond misschien wel de wedstrijd van het jaar. Het is erop of eronder voor beide elftallen.