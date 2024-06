Didier Deschamps verwacht operatie Kylian Mbappé: 'Houden het nauwlettend in de gaten'

Heel Frankrijk houdt de adem in: kan Kylian Mbappé meedoen aan de tweede EK-wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Er is al veel over gezegd en geschreven, maar niet door de hoofdpersoon zelf. Die zwijgt. Bondscoach Didier Deschamps deelde dinsdagavond wel een (nietszeggende) update.

"Er zullen morgen (woensdag, red.) onderzoeken plaatsvinden om te zien hoe het er dan voorstaat", sprak Deschamps in een video op het X-account van de Franse nationale ploeg. "Het was duidelijk een grote schok. De medische staf heeft gedaan wat ze konden om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken", ging de Franse bondscoach verder.

Operatie noodzakelijk

Mbappé brak zijn neus in het openingsduel van Frankrijk op hun EK tegen Oostenrijk (1-0 winst). De verhalen waren eerst dat hij geopereerd zou worden, maar dat ging uiteindelijk niet door. Deschamps verwacht dat dit na het toernooi alsnog noodzakelijk is. "Vanochtend was hij al iets beter, dus we zullen zien. We zullen het elke dag nauwlettend in de gaten houden."

De hoofdrolspeler kon zelf ondanks zijn gebroken neus nog wel lachen. "Iemand enig idee voor maskers?", grapte hij op X. De gebroken neus bereikte ook het Nederlandse kamp. Tijjani Reijnders verwachtte dat Mbappé er tegen Nederland gewoon bij is. "Misschien zien we hem straks wel met een masker spelen. Dat is niet prettig voetballen, maar hij is een geweldige voetballer dus hij zal er wel mee om kunnen gaan."

Afwachten geblazen

Mbappé heeft tot vrijdag om te wennen aan zijn masker en eventueel te herstellen. Om 21:00 uur trappen Nederland en Frankrijk in Leipzig af voor hun tweede EK-wedstrijd. Beide landen wonnen het eerste duel met één doelpunt verschil.

