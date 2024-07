Dit doet het drama tegen Engeland met de spelers van Oranje: tranen vloeien in Dortmund

Het Nederlands elftal werd woensdagavond op een vreselijke manier uitgeschakeld in de halve finale van het EK. In de 90ste minuut velde de Engelse invaller het vonnis van Oranje. Dat resulteerde na afloop in heel veel verdriet.

Virgil van Dijk vocht tegen de tranen voor de camera van de NOS. "Ik heb er geen woorden voor", sipte Van Dijk. "Als je zo laat in de wedstrijd een goal tegen krijgt, is dat verschrikkelijk. Het was een mooi gevecht, maar goed we staan met lege handen. Het doet heel veel pijn, heel veel pijn. Ik moet hier staan, weet ook niet wat ik moet zeggen."

Virgil van Dijk vecht tegen tranen na pijnlijke uitschakeling op EK: 'Ik moet hier staan, geen woorden voor' Als een echte aanvoerder stond Virgil van Dijk direct na de uitschakeling op het EK de NOS te woord. De verdediger zocht naar woorden na de late winnende treffer van Engeland via Ollie Watkins. "Ik moet hier staan, maar weet ook niet wat ik moet zeggen", aldus Van Dijk.

Verdrietige gezichten bij Nederland

Na het laatste fluitsignaal was er een mix van emoties bij de spelers en staf van het Nederlands elftal. Aan de ene kant overheerste de teleurstelling, aan de andere kant de trots. Ook werd het hondstrouwe Oranjelegioen bedankt. Al die dingen zorgden voor genoeg plaatjes die de fotografen in Dortmund konden schieten.

'Op dat moment stortte mijn wereld in'

Watkins scoorde, nadat hij met een loopactie los kwam van Stefan de Vrij. De Nederlandse verdediger zat er na afloop dan ook flink doorheen. "Dit was de enige manier waarop die bal het doel in kon. Hij schampte mijn been nog, maar was goed ingeschoten. En dan sta je hier... Op dat moment stortte mijn wereld wel even in", zei de verdediger van Inter.

Irritatie bij Stefan de Vrij na vraag over 'kwalijke rol' bij uitschakeling Oranje: 'Wat wil je dat ik zeg?' Het Nederlands elftal verloor op zeer pijnlijke wijze van Engeland. In de allerlaatste minuten maakte Ollie Watkins de 1-2, waardoor zij naar de EK-finale gaan. Stefan de Vrij was direct betrokken bij de tegengoal, want de Engelse spits draaide knap weg bij de Nederlandse verdediger en schoot hard raak.

Trotse Ronald Koeman

Bondscoach Ronald Koeman was na afloop vooral trots op wat zijn team dit EK heeft gebracht. "We kunnen onszelf niets verwijten. Ik ben trots op deze groep, hoe we hebben gewerkt", stelde hij. We hebben er alles aan gedaan, maar helaas."

Teleurgestelde Ronald Koeman is trots op zijn elftal: 'Groot compliment naar deze groep' Ronald Koeman is megatrots op het Nederlands elftal. De bondscoach vindt dat hij deze selectie het maximale uit het EK voetbal heeft gehaald. Oranje vloog er in de halve finale uit tegen Engeland (1-2 nederlaag). "We kunnen onszelf niets verwijten", stelde hij na afloop.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.