Brian Brobbey traint volledig mee met de Oranjeselectie: spits mogelijk op tijd fit voor Frankrijk

Brian Brobbey komt stapje voor stapje weer dichterbij het herstel van zijn hamstringblessure. Dinsdag trainde hij alweer volledig mee met de groep. Een terugkeer van de spits van Ajax bij de wedstrijd tegen Frankrijk lijkt steeds meer realiteit te worden.

Brian Brobbey raakte vorige week in Wolfsburg geblesseerd aan zijn hamstring waar hij al langer last van had. Die blessure lijkt nu op zijn einde, zoals de verwachting ook was. Maandag op de familiedag was Brobbey voor het eerst weer bij de selectie aangesloten, maar liep alleen de warming-upronde mee. Daarna werkte hij een speciaal programma af.

Dat was omdat de rest van het team óf wedstrijdherstel had óf partijtje ging spelen, dat was nog te veel voor Brobbey. Na een kwartier sloten de deuren van de training op dinsdag, dus of hij de hele training heeft meegedaan is onduidelijk. Wel betekenen de extra oefeningen van Brobbey dat zijn herstel spoedig ten einde zal zijn.

Mogelijk erbij tegen Frankrijk

Koeman gaf eerder al aan dat het zeker mogelijk is dat Brobbey in de groepsfase alweer inzetbaar zou kunnen zijn. "Voor zijn blessure staat normaal zo'n vijf tot zeven dagen", zei hij toen.

Brobbey grote vriend op familiedag

Brobbey was als een lieve oom op de familiedag. Hij had mooie momenten met het kind van Steven Bergwijn en rende ook wat af met andere kinderen. Denzel Dumfries had het er over dat hij dikke vrienden is geworden met Brobbey. "Ik kende hem eerst nog niet eigenlijk, toch klikte het gelijk."

