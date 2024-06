'Je zult gemist worden': hartverwarmende reacties aan adres EK-missende Frenkie de Jong

Bondscoach Ronald Koeman maakte maandag na de gewonnen uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland (4-0) bekend dat Frenkie de Jong niet meekan naar het EK. Een zware domper voor het Nederlands elftal, maar vooral voor hem. Op Instagram schreef De Jong 'verdrietig' en 'teleurgesteld' te zijn. Onder die post regent het reacties van (oud-)teamgenoten en andere bekende Nederlanders.

"Ik ben verdrietig en teleurgesteld dat ik het EK niet ga halen. We hebben er de afgelopen weken alles aan gedaan, alleen mijn enkel heeft helaas meer tijd nodig", zette De Jong onder een foto van hem in het shirt van Oranje. "Nu ga ik, net zoals het hele oranje legioen ons team aanmoedigen vanaf de zijlijn."

'Blessure Frenkie de Jong is balen voor Oranje, maar absoluut geen ramp richting het EK' Frenkie de Jong gaat niet mee naar het EK. Dat nieuws sloeg in als een bom maandagavond na de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. De middenvelder trainde de hele voorbereiding mee, maar is toch te erg geblesseerd. Zijn blessure kan juist goed uitpakken voor de selectie van het Nederlands elftal, vindt Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld.

Hartverwarmende reacties

Onder de foto van De Jong reageren ook veel EK-gangers van Nederland, onder wie aanvoerder Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch. De reactie van de voetballers is kort en bestaat over het algemeen uit een rood of oranje hartje.

Spelers Oranje in 'shock' na afhaken Frenkie de Jong: 'Het is zwaar voor hem en voor ons' Het wegvallen van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal is hard aangekomen bij zijn medespelers. "Het was best wel een 'shock'. Het zag er namelijk op zich wel goed uit, zondag trainde hij nog een deel mee", zei verdediger Nathan Aké na de zege van 4-0 op IJsland in een oefenduel.

'Sterkte amigo', reageert oud-voetballer Patrick Kluivert. 'Come back stronger vriend', is de boodschap van Ryan Babel. 'Denk aan je!', schrijft Marten de Roon, die net als De Jong het EK moet missen met een blessure. 'Je zult gemist worden. Goed herstel', laat zanger Snelle weten.

'Shock'

"Het was best wel een 'shock'. Het zag er namelijk op zich wel goed uit, zondag trainde hij nog een deel mee", sprak Nathan Aké na de gewonnen oefenwedstrijd tegen IJsland. "Iedereen ging gelijk naar hem toe. Het is zwaar voor hem, het is zwaar voor ons. Het kwam wel even binnen. Frenkie is een belangrijke speler voor ons en ligt goed in de groep."

Bondscoach Ronald Koeman gaf vooral de drukke voetbalkalender de schuld van de afwezigheid van De Jong. "Bij zijn club hebben ze wel het risico met hem genomen. En nu zitten wij met de gebakken peren met Frenkie de Jong."

Vervanger

Koeman heeft nog geen vervanger opgeroepen voor De Jong. Dat zal de komende dagen duidelijk worden en te lezen zijn via onze speciale EK-pagina met al het nieuws over Oranje, de selecties, groepsindelingen en wedstrijden.