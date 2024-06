Dit zijn de statistieken van Oranje met en zonder Frenkie de Jong

Frenkie de Jong gaat definitief niet mee met Oranje naar het EK voetbal 2024. De middenvelder blijkt niet op tijd fit voor de groepsfase. Het ontbreken van Frenkie wordt gezien als groot gemis, maar zeggen de statistieken dat ook?

Sinds het debuut van Frenkie in Oranje in 2018 speelde hij 54 interlands. Daarvan won hij 61 procent van de wedstrijden (binnen negentig minuten), ofwel: 33 keer. Slechts zeven keer verloor het Nederlands elftal in een wedstrijd waarin de Barcelona-middenvelder minuten maakte.

In die periode ontbrak Frenkie ook twaalf keer. Daarvan verloor Oranje liefst vier wedstrijden: een derde. Een belangrijk punt is dat die nederlagen wel tegen Frankrijk (twee keer), Duitsland en Mexico waren. Zonder de 27-jarige Frenkie won het Nederlands elftal zeven keer en speelde het nog een keer gelijk tegen België.

'Je zult gemist worden': hartverwarmende reacties aan adres EK-missende Frenkie de Jong Bondscoach Ronald Koeman maakte maandag na de gewonnen uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland (4-0) bekend dat Frenkie de Jong niet meekan naar het EK. Een zware domper voor het Nederlands elftal, maar vooral voor hem. Op Instagram schreef De Jong 'verdrietig' en 'teleurgesteld' te zijn. Onder die post regent het reacties van (oud-)teamgenoten en andere bekende Nederlanders.

Extra statistieken

Verder zette Voetbal International nog een aantal statistieken uiteen. Daarin vergeleek het de 52 wedstrijden waarin Frenkie in de basis stond bij Oranje met de veertien wedstrijden waarin hij ontbrak. Met hem in het veld scoort Oranje vaker (2,4 goals om 1,9 zonder hem), maar krijgt het ook net iets meer goals tegen: 1,0 om 0,9.

Met Frenkie in het veld heeft Oranje liefst 59% balbezit in een gemiddelde wedstrijd, tegenover 55,9% balbezit zonder hem. En ten slotte wordt er ook meer op de helft van de tegenstander gevoetbald: 351 passes mét Frenkie in de basis, 306 zonder.

Vervanger op het EK 2024

Frenkie deed zijn uiterste best om erbij te zijn op het EK in Duitsland, maar het lukte dus niet. Ian Maatsen is als vervanger opgeroepen. De linksback van Borussia Dortmund speelde 1 juni nog de Champions League-finale tegen Real Madrid. Maatsens team verloor met 2-0.

'Blessure Frenkie de Jong is balen voor Oranje, maar absoluut geen ramp richting het EK' Frenkie de Jong gaat niet mee naar het EK. Dat nieuws sloeg in als een bom maandagavond na de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. De middenvelder trainde de hele voorbereiding mee, maar is toch te erg geblesseerd. Zijn blessure kan juist goed uitpakken voor de selectie van het Nederlands elftal, vindt Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld.

Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld denkt dat het ontbreken van Frenkie geen ramp hoeft te zijn. "Met De Jong had Oranje iets extra's gehad, meer flair en beweging naar voren. Maar met Veerman heeft Nederland een geweldige spelverdeler. Nederland heeft twee wedstrijden gespeeld zonder Frenkie en allebei met 4-0 gewonnen. De tegenstanders zijn van een ander kaliber, maar de selectie laat zien goed op elkaar ingespeeld te zijn. Er wordt als een team gespeeld, precies wat noodzakelijk is als je beste speler uitvalt."