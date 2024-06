'Dromen mag, maar je moet wel realistisch zijn': weinig Poolse hoop op EK-stunt

Polen denkt geen Europees kampioen te worden dit jaar. Dat waren min of meer de woorden van sterspeler en aanvoerder Robert Lewandowski in aanloop naar het toernooi. Zondag begint het EK voor Polen met een wedstrijd tegen Nederland, mogelijk zonder Lewandowski.

"Dromen mag altijd, maar je moet wel realistisch zijn", sprak Lewandowski in aanloop naar het toernooi. "Dat ik met het nationale team sinds 2012 voor de zesde keer een eindtoernooi speel, mag wel een succes worden genoemd. In het verleden lukte Polen dat niet."

Opsteker voor Oranje: tegenstander Polen moet Robert Lewandowski missen tijdens groepsduel op EK voetbal Robert Lewandowski mist het eerste duel van Polen op het EK voetbal. En dat is erg voordelig, want die eerste groepswedstrijd is tegen het Nederlands elftal. Lewandowski geldt als de grote ster van de Polen.

'Beste kant laten zien'

"Natuurlijk zijn we ons bewust van de lastige groep waarin we zitten, maar we gaan naar Duitsland om ons van onze beste kant te laten zien", verzekerde Lewandowski, die met Polen verder bij Frankrijk en Oostenrijk in de poule zit. Polen bereikte in 2016 de kwartfinales van het EK en anderhalf jaar geleden in Qatar de achtste finales tegen de latere wereldkampioen Argentinië.

Ronald Koeman trekt berichten Poolse bond in twijfel: 'We zien het zondag wel' Het Nederlands elftal begint komende zondag aan het EK voetbal met een groepsduel tegen Polen. Bij de Oost-Europeanen is Robert Lewandowski er niet bij vanwege een blessure. Tenminste, dat zijn de geluiden uit Polen. Daar twijfelt Ronald Koeman openlijk over.

Lewandowski, die in 2008 debuteerde als international, begint aan zijn zesde eindronde (vier EK's, twee WK's). De 35-jarige Poolse spits van Barcelona speelde onlangs tegen Turkije zijn 150ste interland, waarvoor hij werd gehuldigd. Een wedstrijd die Lewandowski het liefst snel zou willen vergeten, aangezien hij daar een spierblessure opliep en daardoor de openingswedstrijd tegen Oranje mist.

Bonje tussen Poolse bondscoach en Koeman

Bondscoach Ronald Koeman twijfelde openlijk over de blessure, iets wat bij Michael Probierz in het verkeerde keelgat schoot. "Ik ken hem niet persoonlijk dus het is moeilijk voor mij om te zeggen hoe hij denkt, maar Robert speelt zondag zeker niet. Als hij dat niet gelooft, moet hij FC Barcelona bellen", reageerde de eindverantwoordelijke van Polen.

Poolse bondscoach vol verbazing over uitspraak Ronald Koeman: 'Als hij dat niet gelooft...' Bondscoach Ronald Koeman liet woensdag tijdens de persconferentie weten dat hij er niet zo zeker van is dat Robert Lewandowski daadwerkelijk het EK-duel met Oranje mist. De Poolse spits raakte in een oefenwedstrijd geblesseerd, maar Koeman twijfelde aan de ernst van de blessure. De Poolse bondscoach Michael Probierz verbaast zich over die uitspraak.

Naast de blessure van Lewandowski kent Polen nog meer problemen. Oud-Ajacied Arek Milik mist het EK vanwege een blessure, terwijl Karol Swiderski en Pawel Dawidowicz ook niet ongeschonden uit het oefenduel met Turkije kwamen. Medici van Polen twijfelen of zij tegen Oranje kunnen spelen.

EK-voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.