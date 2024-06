'Erik ten Hag blijft volgend seizoen trainer van Manchester United'

Erik ten Hag blijft volgend seizoen hoofdtrainer van Manchester United. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano. Na veel geruchten over een ontslag van de Nederlander, lijkt hij dus toch te mogen blijven.

Ten Hag zou zelf al geïnformeerd zijn over het besluit van aandeelhouder INEOS. Volgens journalist David Ornstein zullen er ook contractbesprekingen plaatsvinden.

Het huidige contract van Ten Hag loopt tot medio 2025. Maar Manchester United zou deze zelfs willen verlengen om zo het signaal af te geven dat ze achter de Nederlandse trainer staan. Ten Hag kende een moeizaam tweede seizoen als coach van United. De ploeg werd achtste in de Premier League, maar sloot het seizoen wel af met het winnen van de FA Cup.

Na het winnen van de Engelse beker, ten koste van Manchester City kon Ten Hag nog geen duidelijkheid geven over zijn toekomst. “Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Voor mij is dit een project. Toen ik hier kwam was het een rotzooi. Het is nu beter, maar we zijn nog steeds niet waar we willen zijn”, zei de manager. "Ik denk dat het echt onterecht is hoeveel kritiek het team en ik dit seizoen hebben gehad.”