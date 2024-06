Louis van Gaal duidelijk over toekomst Erik ten Hag bij Manchester United

Louis van Gaal heeft zich als oud-trainer van Manchester United uitgesproken over de huidige coach van de club. Erik ten Hag moet volgens 72-jarige zeker niet ontslagen worden. 'Maar ik kan ook kritisch zijn.'

"Natuurlijk moet Ten Hag blijven als trainer", antwoordde Van Gaal op een vraag van Sky Sports. "Maar hij heeft meer tijd nodig."

"Ik had ook meer tijd nodig in mijn periode bij Manchester United", vervolgt de Nederlander. Hij was van 2014 tot 2016 manager van United. "En ik heb ook de FA Cup gewonnen, en in de twintig jaar voor mij had niemand dat gedaan. Erik heeft de FA Cup nu ook gewonnen en haalde in zijn eerste seizoen Champions League."

Kritiek

Maar Van Gaal is niet alleen maar lovend over zijn landgenoot. "Ik kan ook kritisch zijn. Hij heeft het niet fantastisch gedaan. Hij heeft al veel kritiek gekregen, maar ook laten zien dat hij een goede manager is."

Afgelopen seizoen kreeg Ten Hag veel kritiek. Er werd ook veel gespeculeerd over een ontslag van de trainer. Na het winnen van de FA Cup, ten koste van Manchester City kon Ten Hag nog geen duidelijkheid geven over zijn toekomst.

“Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Voor mij is dit een project. Toen ik hier kwam was het een rotzooi. Het is nu beter, maar we zijn nog steeds niet waar we willen zijn”, zei de manager. "Ik denk dat het echt onterecht is hoeveel kritiek het team en ik dit seizoen hebben gehad.”