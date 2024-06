'Excuses én beloning voor Erik ten Hag na spijt bij Manchester United'

De toekomst van Erik ten Hag als coach van Manchester United was lange tijd onduidelijk, maar sinds deze week lijkt het nagenoeg zeker dat de Nederlander mag blijven bij de Engelse topclub. Daarmee lijkt er een eind te komen aan de soap. Wekenlang hoorde Ten Hag niets over zijn toekomst en daar heeft de club nu spijt van, zo blijkt uit een reactie die Ten Hag zou hebben gekregen.

Het was lange tijd onduidelijk of Ten Hag mocht blijven, of juist moest vertrekken bij de topclub. Na de gewonnen FA Cup-finale bleef het erg lang stil rondom de trainer en was het de vraag of hij na de zomer nog actief zou zijn op Old Trafford. Het lijkt er nu op dat Ten Hag na weken van stilte gewoon mag blijven. Journalist Sjoerd Mossou weet precies hoe het is gegaan, zo blijkt tijdens een aflevering van de AD Voetbalpodcast.

'Erik ten Hag blijft volgend seizoen trainer van Manchester United' Erik ten Hag blijft volgend seizoen hoofdtrainer van Manchester United. Dat meldt transferjournalist Fabrizio Romano. Na veel geruchten over een ontslag van de Nederlander, lijkt hij dus toch te mogen blijven.

'Jim Ratcliffe ongeleid projectiel'

Ondernemer Jim Ratcliffe, die met zijn bedrijf INEOS de mede-eigenaar van de club is geworden, twijfelde de afgelopen weken ineens aan Ten Hag. "Hij is een opportunistische zakenman, een ongeleid projectiel", zo schetst Mossou de situatie. "Hij heeft zich afgevraagd of ze eigenlijk wel door moeten met Ten Hag. Dat heeft voor veel ruis op de lijn gezorgd in de weken rondom de FA Cup-finale. Ten Hag voelde dat zelf ook."

Louis van Gaal duidelijk over toekomst Erik ten Hag bij Manchester United Louis van Gaal heeft zich als oud-trainer van Manchester United uitgesproken over de huidige coach van de club. Erik ten Hag moet volgens 72-jarige zeker niet ontslagen worden. 'Maar ik kan ook kritisch zijn.'

De Nederlander ging na de laatste wedstrijd op vakantie, terwijl de clubleiding een weekje het seizoen zou evalueren. Op Ibiza bleef het plots lang stil. "Dat proces heeft tot heel veel onrust geleid. Ten Hag hoorde maar niks. Ondertussen hebben ze met verschillende andere trainers gesproken", zo onthult Mossou. Thomas Tuchel was een van de trainers die werd gepolst door Manchester United, maar na ruim twee weken kwam de clubleiding 'op hangende pootjes' terug bij Ten Hag.

Dat ze Ten Hag zo lang hebben laten bungelen, maakt volgens Mossou de onderhandelingspositie voor Ten Hag een stuk sterker. Hij ziet wel voor zich hoe de trainer heeft gereageerd. "Ten Hag heeft excuses geëist en heeft die blijkbaar ook gekregen. 'Jullie hebben me twee weken aan het lijntje gehouden en nu willen jullie ineens met me door, dan kom maar door met een contractverlenging dan!'". Volgens Mossou zit die kans er ook dik in. "De komende dagen wordt waarschijnlijk zijn contract verlengd."