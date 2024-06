Familiefeestje Frank de Boer, Calvin Stengs en Joey Kooij op TikTok: 'We are baaaaaack'

Frank de Boer, Calvin Stengs en Joey Kooij, met andere woorden de familie De Boer, heeft weer toegeslagen op TikTok. Via het inmiddels bekende account van dochter Beau de Boer sprong de familie weer op een bekende trend. "We are f*cking back."

Voor als je onder een sociale steen hebt gelegen: Frank de Boer heeft twee dochters, Beau en Romy de Boer. Beau is de vriendin van Feyenoorder Calvin Stengs. Romy heeft scheidsrechter Joey Kooij als partner. Beau en Romy zijn niet vies van een TikTokje hier en daar. Stengs en Kooij worden, al dan niet tegen hun zin in, meegenomen op TikTok.

De video wordt ingeleid door Stengs. De Feyenoord-speler moet er weer aan geloven nu zijn vriendin Beau een videootje wilde schieten. Zij heeft dan ook de boel op haar TikTok-account gepost.

"De gezinsvakantie is terug!", playbackt Stengs. Daarna wordt de soundbite "We are fucking back" geplaybackt, waarbij Frank het grofste woord voor zijn rekening neemt. Kooij, maakt de zin af. Vervolgens springt Beau zelf uiteraard in beeld voor een wild dansje.

Edwin Evers is terug op Radio 538, luister hier naar zijn leukste gesprekken met Frank en Ronald de Boer: 'Heeeeyyy, Evers!' Vanmiddag om 14:00 uur is het zover: Edwin Evers keert met een eigen programma terug op Radio 538. De dj kende jarenlang ongekende successen met zijn ochtendshow waarin talloze bekende Nederlanders werden geïmiteerd. Altijd leuk om die hoogtepunten terug te zien!

Calvin Stengs

"Onze timing was niet geweldig", schrijft Beau erbij, "maar we hebben het geprobeerd." Ondanks of misschien wel dankzij de hoge cringe-factor valt de video aardig in de smaak bij het TikTokkende publiek. Een van de reagende kijkers schrijft: "Joey zen kaarten nog mee?"

Een ander meent: "Dit is echt zo cute." En iemand wrijft dit erin: "Ja stengs je ben echt back in het Nederlands elftal." Want ja, Stengs is juist gepasseerd door Oranje-bondscoach Ronald Koeman voor het EK 2024.

Tekst gaat door na de video

Carrière Frank de Boer

Frank de Boer was in de laatste maanden van 2023 trainer van Al-Jazira. Daarvoor leidde hij Oranje naar de kwartfinale van het EK 2020, dat in 2021 werd gehouden. De laatste maanden werd hij genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Ajax. Uiteindelijk koos de Amsterdamse club voor Francesco Farioli.

'Die is wel een weekje ruzie waard': Chris Woerts over vriendin Ajax-trainer Francesco Farioli Chris Woerts is groot fan van Francesco Farioli... z'n vriendin. Dat bewees de sportmarketeer dinsdagavond bij De Oranjezomer. Woerts vertelde dat de vriendin van Farioli 'wel een weekje ruzie waard' was.

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.