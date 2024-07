Financiële klapper in de maak voor FC Twente: 'En dan moeten we niet allerlei gekke aankopen doen'

FC Twente speelt begin augustus in de voorronde van de Champions League tegen OSC Lille, Red Bull Salzburg, Slavia Praag of Rangers FC. Voor de supportersverenigingen voelt het bereiken van de Champions League bijna als bijzaak, want de club heeft in ieder geval al de zekerheid van de Europa League-groepsfase.

Supportersvereniging Glanerbrug maakt zich al op voor de Champions League, maar voorzitter Wouter Middelhof zet zijn vraagtekens bij de kansen van 'zijn club'.

"Willen we de Champions League in? Ja. Is het financieel goed? Ja, dat ook. Is FC Twente er ook klaar voor? Dat vraag ik me af. Maar de grote vraag die bij mij blijft hangen is vooral: gaan we met vijf of dertig miljoen euro het nieuwe seizoen in", doelt Middelhof in gesprek met Sportnieuws.nl op het startgeld van de Europese toernooien.

Financiële klapper

De Tukkers speelden zes jaar geleden nog in de Eerste Divisie en maakten turbulente jaren mee. Eindelijk ziet de voetbalwereld er weer rooskleurig uit voor FC Twente. Dat beaamt Middelhof. "Als je recht hebt op Champions League-voetbal moet je daar ook zo lang mogelijk van profiteren. We kunnen dit seizoen financieel een beste klapper maken. Ik hoop dat we kunnen stunten."

Schulden afbetalen

Op dit moment heeft FC Twente nog een schuldlast van in totaal 34,5 miljoen euro (kort- en langlopende schulden). In het uiterste geval heeft FC Twente alle openstaande schulden in 2039 afgelost, maar indien mogelijk zal dit eerder zijn. De Champions League moet daaraan bijdragen, vindt Lucas Fransen, voorzitter van supportersvereniging De Vriendenkring.

"Het zou prachtig zijn om de Champions League te halen. Niet alleen voor de wedstrijden, maar ook om zo 25 tot 30 miljoen euro bij te kunnen schrijven. Dan kun je lekker schoon schip maken en heel veel schulden aflossen", zei Fransen. "En nee, dan moeten we niet zoals met Joop Munsterman weer allerlei gekke aankopen gaan doen. We moeten met verstand beleid blijven voeren."

De mogelijke tegenstanders

FC Twente moet zien af te rekenen met OSC Lille, Red Bull Salzburg, Slavia Praag of Rangers FC. Fransen en Middelhof zijn heel benieuwd hoe ver FC Twente kan komen.

"Lille lijkt me de moeilijkste tegenstander, dus hopelijk ontlopen we die in ieder geval", zei Fransen. Middelhof lacht: "En let maar op, die loten wij dan weer." In de afgelopen twee seizoenen lootte FC Twente in de voorronde van de Conference League, tweemaal een uiteindelijke finalist met Fenerbahce en Fiorentina.

Middelhof hoopt dus dat FC Twente in ieder geval Lille ontloopt. "Salzburg zouden we moeten kunnen hebben. Die kunnen goed skiën, maar kunnen ze ook goed voetballen? En ook tegen Rangers en Slavia Praag zouden we, voetballend gezien, niet veel onder doen. Maar natuurlijk wordt dat een flinke uitdaging. Ik hoop in ieder geval op een mooi tripje."

Fans van Lille OSC tijdens de UEFA Europa Conference League 2023/24 kwartfinale tegen Aston Villa in Stade Pierre-Mauroy. ©Getty Images.

Tripje naar Praag

Fransen zou het geweldig vinden om naar Praag te gaan met de aanhang van FC Twente. "Dat is een geweldige trip. Een biertje kost je amper wat en het is een mooie stad. Ik denk dat Praag voor de supporters een heel mooi tripje moet worden", aldus Fransen, die qua stad ook Lille mooi zou vinden. "Een supergezellige stad met een paar leuke pleintjes. Daar kun je een mooi feestje bouwen."

Realistisch blijven

Een van de speerpunten van FC Twente is nuchterheid. Middelhof blijft realistisch in aanloop naar de Champions League. "De groepsfase gaan we niet redden, maar ik denk wel dat FC Twente het iedere club verdomd lastig kan maken. Clubs moeten van goede huizen om in de Grolsch Veste met een resultaat te vertrekken", sluit Middelhof hoopvol af.