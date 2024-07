Frenkie de Jong met vriendin Mikky Kiemeney in hol van de leeuw vlak voor halve finale tegen Engeland

Frenkie de Jong en vriendin Mikky Kiemeney hebben zich op gevaarlijk terrein begeven. Vlak voor de halve finale van het Nederlands elftal maakte het stel een uitstapje naar precies het land van de tegenstander: Engeland.

Toegegeven: op het moment dat De Jong en zijn vriendin aan de andere kant van de Noordzee waren, moesten de kwartfinales nog gespeeld worden en was er dus nog niet echt sprake van spanningen tussen Nederland en Engeland. Des te opvallender is het dat Kiemeney tot woensdag wachtte met het plaatsen van de foto's op Instagram. Zet ze de boel bewust op scherp voorafgaand aan de halve finale? Hoe dan ook hebben de tortelduifjes leuke dingen gezien in het land van The Three Lions.

Het koppel zat namelijk op de tribune bij Wimbledon. Op het centre court zagen ze eerst Carlos Alvarez in een vijfsetter winnen van Frances Tiafoe. Later op de dag waren ze aandachtig toeschouwer bij Emma Raducanu tegen Maria Sakkari, de partij die in 2-0 eindigde. Kiemeney plaatste uiteraard de nodige kiekjes van het tripje op haar Instagram-pagina.

Op de tribune bij Oranje

Lang zat het stel niet in Londen, want de volgende dag was De Jong met zijn vriendin alweer aanwezig bij de wedstrijd van Oranje tegen Turkije in Berlijn. Daar zal hij vast met gemengde gevoelens naar de overwinning gekeken hebben, want zonder blessure had hij zelf op het veld gestaan.

Frenkie de Jong ziet samen met geliefde Mikky Kiemeney het succes van Nederland van dichtbij in Berlijn Een bijzondere toeschouwer op de tribunes tijdens Nederland - Turkije: Frenkie de Jong was naar het Olympiastadion van Berlijn gekomen om het Nederlands elftal op het EK te zien spelen. De middenvelder van FC Barcelona kan door een knieblessure niet aan de Europese eindronde in Duitsland deelnemen, maar besloot toch zijn landgenoten te steunen.

Bij de halve finale is de middenvelder van Barcelona vermoedelijk niet aanwezig, want woensdag meldde hij zich al bij zijn club, die aan de voorbereiding startte. De Jong onderging onder meer enkele medische tests en maakte kennis met de nieuwe trainer Hansi Flick.

