Gareth Southgate stopt na twee verloren EK-finales als bondscoach van Engeland

Gareth Southgate is bondscoach af. De Engelse voetbalbond maakte begin dinsdagmiddag bekend dat Southgate na maar liefst acht jaar stopt. Met hem aan het roer haalde Engeland tweemaal de finale van het EK, maar beide keren gingen verloren.

Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt. Southgate haalde met het Engelse elftal de finale van het EK 2020 (gehouden in 2021) en het EK 2024. Afgelopen zondag bleek Spanje in de finale met 2-1 te sterk, nadat op het vorige EK na penalty's werd verloren van Italië. Voorafgaand aan het toernooi in Duitsland werd door velen gezegd dat Engeland veruit de sterkste selectie van het toernooi had.

In de halve finale won Engeland nog nipt van Nederland, met 2-1. Ollie Watkins scoorde toen in de 90e minuut het winnende doelpunt. Op het WK van 2018 liep Engeland net de finale mis toen het in de halve finales werd uitgeschakeld na verlenging door Kroatië. Vier jaar later was in Qatar de kwartfinale (nederlaag tegen Frankrijk) het eindstation.

Southgate bij Engeland

Southgate was 102 wedstrijden de manager van Engeland, in een periode van bijna acht jaar. De 53-jarige Engelsman koos in die periode het vaakst voor Harry Kane, zijn aanvoerder: 81 keer. Kyle Walker speelde er 70, doelman Jordan Pickford en verdediger John Stones 68.

"Als een trots Engeland was het een eer om voor Engeland te spelen en Engeland te leiden", reageerde Southgate na zijn afscheid. "Dit betekende alles voor me, en ik heb ook alles gegeven. Nu is het tijd voor een verandering, een nieuw hoofdstuk."

Southgate kwam als speler liefst 57 keer uit voor het Engelse elftal. In zijn spelerscarrière kwam hij uit voor Crystal Palace, Aston Villa en Middlesbrough en speelde hij liefst 425 wedstrijden in de Premier League. Nadat hij zijn spelerscarrière afsloot bij Middlesbrough, ging hij daar aan de slag als hoofdtrainer. Dat deed hij tot en met 2009, waarna hij - na een pauze - bij de Engelse voetbalbond aan het werk ging. Vanaf 2016 was hij de bondscoach van Engeland.