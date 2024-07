George Russell en Ed Sheeran wensen Engeland succes in de EK-finale: 'Alles komt nu samen'

Engelse supersterren leven mee met de selectie richting de EK-finale van Engeland tegen Spanje. In videoboodschappen spreken ze het nationale elftal toe. Een ding is zeker volgens de Engelsen: 'It's coming home'.

Dat zegt ook zanger Ed Sheeran. Het kan niet anders dan dat Engeland Europees kampioen wordt, zegt hij in een compilatie van BBC. "Het voelt echt alsof alles nu samenkomt. Ik kan niet wachten. It’s coming home. Veel succes lads."

Britse Formule 1-coureur (en oude bekende van Sheeran) George Russell spreekt het team van Engeland ook toe. Hij heeft genoten van het EK. "Wat ik fantastisch vond dit toernooi is dat Engeland een wedstrijdplan had en zelfverzekerd speelde."

Wie weet neemt Russell de zanger, bekend van nummers als 'Shape of you' en 'The A Team', bij winst weer mee voor een ritje in zijn F1-auto. Eerder stapte Sheeran al in de wagen bij zijn landgenoot, en stond hij doodsangsten uit.

Ryan Reynolds, acteur en eigenaar van Welshe voetbalclub Wrexham AFC, wenst Engeland succes vanaf de première van zijn nieuwe film Deadpool & Wolverine. Mede-Hollywoodster Hugh Jackman voorspelt de uitslag van de finale. "Het wordt een groot feest. Engeland wint met 3-1."

Sir Jim Ratcliff, eigenaar van Manchester United, hoopt op het beste op zondag. "Heel veel geluk zondag, ik hoop oprecht dat jullie succesvol zullen zijn." Voor United-verdediger Luke Shaw heeft hij nog een extra boodschap: "Luke, krijg alsjeblieft niet weer last van je hamstring."

De EK-finale tussen Spanje en Engeland gaat op zondag om 21.00 uur van start in Berlijn.

