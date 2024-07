Zorgen om spanning bij Spaanse sensatie Lamine Yamal: 'Een finale is iets totaal anders'

Aad de Mos geeft in de videorubriek Toss van De Mos zijn scherpe mening over de EK-finale tussen Spanje en Engeland. "Ik weet niet hoe de spanning is straks bij Lamine Yamal", stelt de ex-toptrainer.

"Een finale is iets aparts. Je hebt coaches en teams die veel finales hebben gespeeld, maar er nooit een hebben gewonnen", vertelt De Mos. "Het is iets totaal anders."

De oud-trainer weet er alles van. "Ik heb dat zelf aan den lijve ondervonden met KV Mechelen en met Anderlecht. Bij een finale heb je zoveel andere spanning dan bij een halve finale, dat is echt waar."

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

Legendes

Hopelijk gaat die spanning Spanje niet de titel kosten. "Ik weet niet hoe de spanning is straks bij Yamal. Het is de eerste keer voor al die jongens in zo'n finale en ze willen allemaal een legende worden in Spanje. Ze willen Xavi, Andrés Iniësta, Iker Casillas en Carles Puyol in de vergeetboeken drukken."

Ondanks de zenuwen gaat De Mos uit van de kwaliteiten van Spanje in de finale tegen Engeland. "Mijn voetbalhart zegt dat Spanje wint. Dan ben ik gelukkig en dan heb ik mooi voetbal gezien. Dat blijf ik me mijn hele leven herinneren. De uitslag? Ik voorspel 2-1."

