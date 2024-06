'Gratis' nep Duits EK-shirt te mooi om waar te zijn? 'Je betaalt met je data'

Tijdens het EK werden wel vijf miljoen gratis nepshirts van het Duitse team uitgedeeld. Het enige wat fans daarvoor moesten doen was een app downloaden. Lijkt een goede deal, maar dat bleek niet zo onschuldig.

In Duitsland lopen miljoenen supporters met het shirt rond. Check24 staat in grote letters op de borst. Die app gaf het shirt, dat gemaakt werd in samenwerking met Puma, gratis weg. Iedereen die Check24 op zijn telefoon zette en een account maakte kreeg het shirt toegestuurd.

De officiële adidas-shirts van Duitsland waren al enorm populair. De ploeg, met onder andere Jamal Musiala, blinkt uit op het EK. Daarnaast is het roze uitshirt lekker opvallend. "Dat is het best verkochte uittenue in de Duitse geschiedenis", aldus Adidas.

Miljoenen downloads

Maar ook het shirt van Check24 slaat aan. In plaats van de honderd euro die voor het adidas-shirt gevraagd wordt, hoef je voor het nepshirt alleen maar de app te downloaden. Dat deden Duitsers dan ook massaal. Wekenlang stond de app van Check24 op nummer één in de Apple Store. Dagelijks werden 400.000 shirts opgestuurd.

Toen de teller op vijf miljoen shirts stond besloot het bedrijf te stoppen met de actie. De kosten voor de campagne zullen ze er zeker uit hebben gehaald. Al deze miljoenen nieuwe gebruikers hebben een account aangemaakt. En dat is goud waard voor het online platform, waar prijzen voor bijvoorbeeld benzine, vluchten en elektriciteit worden vergeleken.

Betalen met data

"Een schat aan nieuwe data en klanten, in een jonge doelgroep", leverde het op volgens een advocaat uit in het Duitse magazine Wirtschaftswoche. "Met deze campagne geven ze geld uit, maar ze besparen ook een hoop qua klantenwerving."

Om het account in de app aan te maken moesten geïntresseerden hun persoonlijke gegevens achterlaten."Je betaalt dus met jouw data." Door middel van die data kan het bedrijf via adverteerders grote bedragen binnenhalen. "Check24 maakt een gold rush mee."

Sommige fans proberen nog meer uit hun gratis shirt te halen. Er worden nu veel van de neptenues aangeboden op tweedehandssites als eBay. Daar vragen ze er ongeveer vijftig euro voor. Blijkbaar hechten de Duitse supporters daar meer waarde aan dan aan hun privacy.

