Jürgen Locadia heeft nieuwe club in Spanje en wordt aangekondigd met toepasselijke bijnaam

Jürgen Locadia heeft een nieuwe club gevonden. De spits flirtte afgelopen winterperiode nog met Vitesse, maar inmiddels heeft hij bij het Spaanse SD Amorebieta getekend. Locadia werd maandag gepresenteerd met een opvallende naam op zijn rug.

De spits vertrok eerder bij het Chinese CZ Mighty Lions, waardoor hij lange tijd zonder club zat. Amorebieta heeft hem nu tot het eind van dit seizoen een contract aangeboden. De Spaanse club staat op dit moment onderaan in de Segunda Division. Locadia moet nu verder helpen om degradatie naar het derde niveau te ontlopen. De achterstand naar de veilige achttiende plaats is desondanks nog altijd zeven punten.

Naam op de rug

Jürgen Locadia vertelt in de aankondiging van zijn nieuwe club. dat hij veel zin heeft om te gaan beginnen. In de aankondiging is ook te zien dat hij een nieuwe naam op zijn rug heeft. Of hij hier ook mee gaat spelen is niet bekend, maar hij wordt in ieder geval aangekondigd als 'Loca'. Dat is het Spaanse woord voor gek.

Loopbaan