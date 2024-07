Kevin de Bruyne vond dat Belgisch 'plan goed werkte' tegen Frankrijk, Koen Casteels juist niet

Weer ligt België vrij snel uit een eindronde. Na de kwartfinale op het EK 2021 en groepsfase op het WK 2022 waren de Rode Duivels op Euro 2024 uitgeraasd in de achtste finales. Frankrijk won maandag met 1-0.

De enige goal van de avond was een eigen goal van Jan Vertonghen. In de 85e minuut werkte de oud-Ajacied de bal naar binnen. De Belgische sterspeler Kevin de Bruyne zei daarover: "Het is een ongelukkige actie waarbij hij de bal wilde blokken. Jan verdient in dit land iedereen zijn respect."

De speler van Manchester City vond dat de Belgen behoorlijk partij boden aan de vice-wereldkampioen. "Het is heel jammer dat we naar huis moeten. We wisten op voorhand dat zij de favoriet waren en meer balbezit zouden hebben, maar wij waren ook gevaarlijk. Ze hadden hun plan aangepast aan ons, dus ze waren op hun hoede. Ons plan werkte goed, tot die ongelukkige goal viel. Je kan deze ploeg geen gebrek aan inzet verwijten."

Gelukkig Frankrijk stuurt België dankzij pechvogel Jan Vertonghen naar huis op EK Frankrijk heeft op een hele gelukkige wijze België uitgeschakeld op het EK voetbal. Beide landen stelden lange tijd teleur en uiteindelijk was er een eigen doelpunt nodig om de beslissing te brengen. Jan Vertonghen was de pechvogel in de slotfase, want via zijn been vloog een voorzet van Randal Kolo Muani in het Belgische doel: 1-0.

Koen Casteels

Keeper Koen Casteels had al gelijk zijn analyse over het hele toernooi paraat. "Het was geen heel goed toernooi, maar ook niet heel slecht. Een middelmatig toernooi was het. Jammer genoeg koop je daar niet veel voor", aldus Casteels. Over de verloren partij tegen Les Blees zei hij: "Het werd een tactisch steekspel. Iedereen hield de ruimtes goed dicht."

Hij had wel wat kritiek op de veldspelers: "Ik vond dat we iets hoger druk mochten zetten. Frankrijk heeft ons zeker niet weggespeeld. We stonden goed als ze erdoor wilden combineren. Maar in balbezit hadden we het iets moeilijker. We verloren de bal iets te makkelijk."

Waarom Thibaut Courtois niet meedoet met België op het EK: 'Wil geen pingpong spelen' Thibaut Courtois is er niet bij op het EK in Duitsland met België. De keeper van Real Madrid stond jarenlang onder de lat bij de Rode Duivels, maar werd voor dit toernooi niet meegenomen door Domenico Tedesco, de bondscoach van België. Courtois en Tedesco kunnen al een tijdje niet meer met elkaar door één deur.