'Zonder blauwe zwaailichten!': Belgische bondscoach geeft politie de schuld van slechte voorbereiding

België speelde woensdagavond met 0-0 gelijk tegen Oekraïne. De bondscoach van België legde na de wedstrijd uit dat zijn ploeg een matige voorbereiding kende en wees daarbij met een beschuldigende vinger naar de politie-escorte.

Domenico Tedesco zag dat zijn ploeg woensdagavond niet kon scoren tegen Oekraïne, waardoor België het moet doen met een tweede plek in de poule. Dat is helemaal niet fijn voor onze zuiderburen, want nu wacht in de achtste finale direct de kraker tegen Frankrijk.

Zwak België loopt op EK groepswinst mis en wacht loodzware missie in de achtste finales Wie voor het begin van het EK naar de poule-indeling keek, wist het zeker: België wordt groepswinnaar in Groep E. In de praktijk kwam daar niets van terecht. In de groep met Oekraïne, Roemenië en Slowakije plaatsten de Belgen zich met heel veel moeite als tweede voor de knock-outfase, met dank een moeizaam gelijkspel tegen Oekraïne. België moet als nummer twee vol aan de bak in de achtste finales.

Met een andere voorbereiding had België mogelijk beter gepresteerd tegen Oekraïne. De Belgen arriveerden pas een uur en een kwartier voor de wedstrijd in het stadion van VfB Stuttgart.

'Ze stopten voor elk rood licht'

"Hoe we hier gearriveerd zijn, de omstandigheden... Dat heb ik nog nooit gezien. We rekenden vanaf ons hotel ongeveer een uur tot het stadion. Er was politie-escorte, maar zonder blauwe zwaailichten. Er was geen verkeer en toch reden ze maar 20 of 25 kilometer per uur en voor elk rood licht stopten ze. Daardoor kon ik maar een speech van twee minuten geven en moesten we de opwarming sterk reduceren. Ongelooflijk, voor mij. Echt on-ge-loof-lijk", zei de bondscoach tegen Belgische media.

Kevin De Bruyne

De Bruyne was in het stadion veelal het slachtoffer van laserpennen, die in zijn gezicht schenen. Dat was vooral bij standaardsituaties nogal storend. De middenvelder van Manchester City klaagde bij de scheidsrechter - de Engelsman Anthony Taylor - over de situatie, maar die kon er ook weinig aan doen.

Fans vallen Kevin de Bruyne lastig tijdens België - Oekraïne: superster haalt boos verhaal bij scheidsrechter Een opvallend moment tijdens België - Oekraïne. Kevin de Bruyne werd in de eerste helft meerdere malen lastiggevallen door een supporter met een laserpen. De Belgische ster was daar niet van gediend en liet dat ook blijken aan scheidsrechter Anthony Taylor.

Na de wedstrijd pakte De Bruyne weer een hoofdrol. De Belgen werden uitgefloten door het eigen publiek na hun wanvertoning tegen Oekraïne. Aanvoerder De Bruyne haalde daarop direct zijn spelers van het veld.

Kevin de Bruyne grijpt keihard in na massaal gefluit Belgische fans De Belgische voetballers werden woensdagavond massaal uitgefloten door de eigen fans na de teleurstellende 0-0 tegen Oekraïne op het EK voetbal. Diverse spelers snapten er op het veld niks van. België is namelijk wel 'gewoon' door naar de achtste finales.

De Belgische media waren overigens niet mals voor De Rode Duivels. Een 'snertmatch', zo werd de wedstrijd tegen Oekraïne omschreven. Het was volgens de Belgische media 'te laconiek en te gezapig'.

'Te gezapig, te laconiek, te nonchalant': Belgische media vrezen voor achtste finale tegen Frankrijk België neemt het in de achtste finale van het EK voetbal op tegen Frankrijk, na een gelijkspel tegen Oekraïne in de laatste groepswedstrijd. De Belgische media maken zich zorgen over de knock-outwedstrijd én waren niet te spreken over de 'snertmatch' tegen Oekraïne.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.