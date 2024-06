Kijk de persconferentie van Ronald Koeman over Oranje en het EK voetbal terug

Bondscoach Ronald Koeman gaf woensdagmiddag een persconferentie in aanloop naar het oefenduel met Canada. Ook keeper Bart Verbruggen sloot aan. Koeman heeft voor hem gekozen als eerste doelman tijdens het EK voetbal. Bekijk hieronder de hele persconferentie terug.

Op de training van woensdag was Frenkie de Jong nog steeds afwezig. Hij is nog herstellende van een enkelblessure, opgelopen bij Barcelona tegen Real Madrid. Zijn afwezigheid op de groepstraining duidt erop dat hij donderdag bij de oefenwedstrijd tegen Canada nog afwezig is. Ook Teun Koopmeiners en Tijjani Reijnders zijn nog afwezig, zij sluiten vrijdag aan bij de groep.

"Het loopt nog steeds volgens plan, van te voren was al duidelijk dat hij er tot en met de eerste wedstrijd niet is. Vanaf de eerste wedstrijd (Canada, red.) zal hij ergens aansluiten en rustig aan gaan beginnen", zei Koeman onder meer.

Eerst keeper

Ook legde Koeman zijn keuze onder de lat uit. Bart Verbruggen is tijdens het EK in Duitsland de nummer 1. De keeper van Brighton speelt ook de oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland. "We hebben de keuze gemaakt dat Bart de eerste keeper is. Het was voor mij een aantal weken duidelijk dat hij de eerste keeper zou worden. Dat komt door periode oktober - november, waar hij alle interlands gekeept heeft."

Koeman ging verder in op de afwezigheid van Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners en de mogelijke basisplek van Georginio Wijnaldum. Alles rustig terugkijken kan hieronder:

Persconferentie Ronald Koeman