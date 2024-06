Kijk live naar oefeninterlands van EK-landen: Oostenrijk - Servië en Italië - Turkije

De voorbereiding op het EK voetbal is voor de 24 deelnemende landen in volle gang. Deze week is het tijd voor oefeninterlands om de selectie in optimale vorm te krijgen. Dinsdagavond is het de beurt aan één van de tegenstanders van Nederland op het EK; Oostenrijk.

Het Alpenland is op 25 juni pas de laatste tegenstander van Oranje in groep D op het EK, maar dinsdagavond kun je Oostenrijk voor het eerst in actie zien tijdens een oefeninterland. Om 20.45 uur wacht de wedstrijd tegen Servië, ook een EK-deelnemer. Servië zit bij Engeland, Slovenië en Denemarken in groep C.

Live Oostenrijk - Servië

Als je een abonnement hebt op Ziggo Sport, dan kun je als een soort scout op de bank gaan zitten om het duel Oostenrijk - Servië live op televisie te kijken. Op Ziggo Sport Voetbal is namelijk vanaf 20.35 uur een korte voorbeschouwing, waarna om 20.45 uur de wedstrijd begint. Feyenoord-aanvoerder Gernot Trauner is de bekendste naam om in de gaten te houden bij Oostenrijk.

Live Italië - Turkije

Nog beter nieuws voor de voetbalfan: er is nóg een oefenduel live op televisie te volgen. Italië (groep B) speelt om 21.00 uur tegen Turkije (groep F). Beide landen zijn actief op het EK. Het duel is vanaf 20.50 uur live te zien op Ziggo Sport (gratis kanaal bij Ziggo) en Ziggo Sport Select.

Programma oefenduels dinsdag 4 juni

Er spelen meer landen op dinsdagavond 4 juni een oefeninterland ter voorbereiding op het EK. De meeste wedstrijden zijn hier in Nederland niet live te volgen op televisie. Het programma:



18.00 uur: Slovenië (groep C) - Armenië

20.15 uur: Zwitserland (groep A) - Estland

20.30 uur: Roemenië (groep E) - Bulgarije

20.45 uur: Oostenrijk (groep D) - Servië (groep C)

20.45 uur: Ierland - Hongarije (groep A)

20.45 uur: Portugal (groep F) - Finland

21.00 uur: Italië (groep B) - Turkije (groep F)

Engeland en Duitsland

Maandag oefenden grote landen als Duitsland en Engeland. De Duitsers, over tien dagen gastheer van de openingswedstrijd tegen Schotland, stelden teleur. Bij Engeland zag het er een stuk beter uit. Die ploeg won na een moeizaam uur alsnog met 3-0 van Bosnië. Harry Kane haalde met zijn doelpunt de legendarische Braziliaanse spits Ronaldo in.