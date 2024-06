La Gazzetta maakt Italië met de grond gelijk na deceptie op EK: 'Zonder ziel, zonder eer'

Het EK voetbal zit er alweer op voor Italië, dat zaterdagavond in de achtste finales werd uitgeschakeld door Zwitserland. Een afgang voor de Italianen, nadat het in 2022 niet eens deelnam aan het WK.

Ook in 2018 werd het WK niet gehaald, maar daar stond nog tegenover dat Italië het EK in 2021 wél won. De Italianen reisden dus af naar Duitsland als titelverdediger. Oude rotten als Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci maakten plaats voor de nieuwe generatie, maar het ontbrak de nieuwe jongens aan een aantal zaken.

Tenminste, dat vindt La Gazzetta Dello Sport, de grootste sportkrant van Italië. Na de afstraffing tegen Zwitserland schrijft het: 'We zagen een nationale ploeg zonder tactiek, maar ook zonder ziel. Luciano Spalletti is een goede coach, maar is hij ook een goede bondscoach?'

Zwitserland doet Europees kampioen Italië pijn en stuurt gehavende ploeg naar huis op EK Italië is al uitgeschakeld op het EK voetbal. De regerend Europees kampioen verslikte zich zaterdagavond in Zwitserland, dat de gehavende Italianen vol onder druk zette. Het werd in Berlijn 2-0.

'Zonder tactiek en zonder idee'

'Zonder tactiek, zonder karakter, zonder idee, zonder flits, zonder eer, zonder excuses', het rijtje aan dingen waaraan het ontbrak bij Italië houdt niet op. En daarbij heeft La Gazzetta het niet alleen over de wedstrijd tegen Zwitserland, maar over alle vier de wedstrijden op dit EK voetbal.

'Vier wedstrijden die samen een van de meest ontmoedigende bladzijden van ons voetbal schreven.' Italië begon met een 2-1 overwinning op Albanië, verloor daarna van Spanje (0-1) en speelde in de slotseconden gelijk tegen Kroatië: 1-1. Zwitserland bleek in de achtste finales het eindstation: 2-0.

'Deprimerend schouwspel'

Italië miste al twee WK's op rij en La Gazzetta drukt de ploeg op het hart dat dat écht niet driemaal op rij mag gebeuren. 'We waren getuige van een wervelwind van tactische veranderingen, technische problemen, wissels en twijfels, waardoor degenen die het veld opkwamen in verwarring raakten. Het resultaat was een deprimerend schouwspel dat niet de waarden van ons voetbal weerspiegelt.'

Behalve Gianluigi Donnarumma kon de Italiaanse krant ook geen enkele 'ster' binnen de groep opnoemen. Die had Zwitserland overigens ook niet, vond La Gazzetta. Het wekte de vraag op waarom de Zwitsers dan zo hard konden gaan en tactisch beter waren dan de Italianen.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.