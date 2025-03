'Lamine Yamal is groter dan Lionel Messi op zeventienjarige leeftijd bij FC Barcelona'

FC Barcelona-ster Lamine Yamal geldt als hét talent op de internationale voetbalvelden. De 17-jarige Spanjaard breekt het ene record na het andere en staat voor een tweeluik tegen het Nederlands elftal. "Nederland gaat Nathan Aké héél erg missen", stelt Edwin Winkels, expert van het Spaanse voetbal, over wie de jongeling moet gaan stoppen.

Yamal laat dit seizoen indrukwekkende cijfers zien bij FC Barcelona. In 38 wedstrijden heeft hij maar liefst dertien doelpunten en zeventien assists achter zijn naam staan. "Hij is de allerjongste, maar alles wat hij ziet... Nederland gaat Nathan Aké heel erg missen, want die heeft natuurlijk enorme ervaring tegen waanzinnig goede spelers en dat is Lamine. Als je ziet wat hij de laatste weken weer flikt bij zijn tegenstanders...", doelt Winkels op de prachtige dribbels waarmee Yamal laat lijken alsof verdedigers er niet staan.

Vergelijkingen met Messi

In de voetbalwereld worden vaak snel vergelijkingen gemaakt met oud-topspelers, maar opvallend genoeg blijven die bij Yamal uit. "Allereerst is het een heel ander soort voetballer dan Lionel Messi, maar hij heeft het voor elkaar gekregen dat niemand het heeft over de nieuwe Messi. Yamal is op zijn eigen manier ongelooflijk goed. Dus die vergelijking hoor je, en dat is misschien verrassend, bijna niet in Spanje."

De Argentijnse wereldster wist in zijn eerste drie seizoenen 26 doelpunten te maken en drie assists te leveren, terwijl Yamal na anderhalf seizoen in de hoofdmacht van Barca al op twintig goals en 24 assists staat. "Lamine heeft al zoveel verwachtingen overtroffen, dat hij gewoon op zijn zeventiende als héle grote ster wordt gezien. Zelfs groter dan Messi op dezelfde leeftijd", gaat Winkels verder in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Qua ontwikkeling ligt hij wel voor'

Winkels ziet wel een belangrijk verschil in de ontwikkeling van Messi en Yamal. "Messi werd op die leeftijd heel voorzichtig gebracht door Frank Rijkaard en speelde lang niet altijd. Yamal doet letterlijk in elke wedstrijd mee. Ik mag niet zeggen dat hij meer heeft laten zien dan Messi, maar qua ontwikkeling op zeventienjarige leeftijd ligt hij wel voor", vertelt de kenner van La Liga.

Verrassing van Spanje

Yamal is dé man om op te letten, maar Winkels waarschuwt Oranje ook voor Marc Cucurella. De Spaanse linksback kende een ongelooflijk goed EK en trok die lijn door bij Chelsea. "Hij is eigenlijk een soort Denzel Dumfries, maar dan aan de linkerkant. Dat worden heel mooie duels tussen Cucurella en Dumfries, die gaan wel botsen op de middellijn", licht Winkels toe. "Hij is wel ondergewaardeerd, maar zo'n één wil elk team hebben. Hij is de gangmaker, maakt iedereen vrolijk en is gewoon écht heerlijk om naar te kijken."

