NOS-verslaggever ziet groepjes onder Ronald Koeman: 'Die heeft niet de leukste week achter de rug'

Het Nederlands elftal is weer terug op eigen bodem. Oranje verloor woensdag in de halve finale van het EK met 2-1 van Engeland. Een dag na de uitschakeling schoof Jeroen Stekelenburg, Oranje-watcher van de NOS, aan bij Studio Fußball, waar hij terug blikte op het toernooi.

Stekelenburg was er van begin tot eind bij. Eind mei sprak hij aanvoerder Virgil van Dijk voor het eerst en toen was het zelfvertrouwen niet heel hoog, merkte hij op. "Met name na die oefenwedstrijden vooraf kwam er weer vertrouwen en geloof. En toen kwam Oostenrijk… (3-2 verlies, red.)", herinnerde Stekelenburg zich. "Daarna speelden ze een week geen wedstrijd en was er ook behoorlijk wat chagrijn."

Na bakken vol kritiek ook lof voor Nederland: 'Ik ben vooral trots op Oranje' Het Nederlands elftal is weer teruggekeerd in eigen land, na de uitschakeling tegen Engeland in de halve finale van het EK. Oud-internationals Jeremain Lens en Boudewijn Zenden denken dat Ronald Koeman het maximale eruit heeft gehaald. "Hij kan met vertrouwen naar het WK 2026", zegt Zenden tegen Sportnieuws.nl.

Na de wedstrijd tegen Oostenrijk, waardoor Nederland derde werd in de poule, kwam de achtste finale tegen Roemenië. Oranje praatte veel met elkaar en revancheerde zich tegen Roemenië (3-0 winst). "Ze hebben zich wel hersteld en de halve finale van het EK gehaald, dus zijn behoorlijk met rechte rug het vliegtuig in gestapt."

Groepjesvorming

Stekelenburg maakte het EK van dichtbij mee en zag iets opvallends, vooral de manier hoe Koeman naar zijn selectie keek. "Hij heeft natuurlijk een aantal echte vertrouwelingen in dat elftal. Toen viel Wijnaldum nog regelmatig in. Het clubje Wijnaldum, Van Dijk, Memphis, daar is hij natuurlijk heel close mee", stelde Stekelenburg.

Nederlands elftal op speciaal deel van Schiphol geland: niet alle spelers mee en geen gezwaai naar fans Het Nederlands elftal is weer terug in het land. De staf en spelers zijn tegen 14.00 uur geland op Schiphol-Oost. Daar zijn ze in twee bussen vertrokken richting een plek vanwaar iedereen z'n eigen weg gaat.

Dat had ook een keerzijde. "Ik denk ook dat er een andere groep was, een aantal jonge jongens… Als je Brobbey het trainingsveld op zag lopen iedere dag, die zal niet de leukste weken van zijn leven achter de rug hebben gehad. Die zal ook gedacht hebben: wanneer komt mijn kans? Hij vroeg zich natuurlijk ook af waarom hij er was."

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.