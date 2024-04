'Neymar verscheen soms dronken op trainingen', bronnen binnen PSG doen boekje open over Braziliaan

De Franse sportkrant L'Equipe heeft een bijzonder verhaal naar buiten gebracht. Meerdere anonieme bronnen vertellen over een reeks aan incidenten van Neymar bij Paris Saint-Germain. Zo zou de Braziliaanse sterspeler soms dronken op de training zijn gekomen.

De periode van Neymar bij PSG werd gekenmerkt door ups en downs. De ene week speelde hij de sterren van de hemel, de week erna kwam hij nog geen lantaarnpaal voorbij. Ook was hij heel vaak geblesseerd, waardoor hij eigenlijk niet zo veel heeft gespeeld in Parijs.

Klap op hoofd

Uit het verhaal van L'Equipe blijkt dat Neymar niet de gezelligste was in de kleedkamer. De krant heeft (voormalige) spelers en stafleden gesproken, en die schetsen een weinig positief beeld over de Braziliaanse dribbelaar. Aan het einde van zijn periode bij de Franse topclub zou hij af en toe dronken op de training zijn verschenen.

Ook tijdens sommige trainingssessies zou het fout zijn gegaan. Hij zou jongeling Ismael Gharbi een klap hebben gegeven na een clash met een staflid. "Hij tackelde hem onderuit en gaf hem dan een klap op het hoofd terwijl hij op de grond lag. Iedereen schrok. Nee, hij was niet zo vriendelijk", aldus een van de bronnen.

Neymar zou vaak betrokken zijn geweest bij opstootjes. Lionel Messi botste een keer met Achraf Hakimi, waarna de Braziliaan het opnam voor zijn Argentijnse boezemvriend. Sergio Ramos moest de twee kemphanen vervolgens uit elkaar halen.

"Hij was nooit fijn of warm."

Binnen de club maakte hij ook weinig vrienden. Een personeelslid vertelt dat Neymar erg verwaand was. "Messi is introvert, maar zou altijd hallo zeggen. Neymar nooit. Hij straalde uit dat hij geen respect voor je had. Hij was nooit fijn of warm. Hij verstond Frans, maar deed geen enkele moeite om het te spreken."

Al-Hilal

Ondertussen voetbalt Neymar allang niet meer bij PSG. Tegenwoordig slijt hij zijn dagen bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië. Spelen doet hij ook daar niet, omdat hij bezig met herstellen van een zware knieblessure. Neymar wordt waarschijnlijk nooit meer de ster die hij ooit was.