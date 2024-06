Oranje-tegenstander Oostenrijk warmt op voor EK voetbal met gelijkspel tegen Zwitserland

EK-deelnemers Zwitserland en Oostenrijk hebben in de St. Gallen gelijk gespeeld: 1-1. Bij het EK 2024 is Oostenrijk een van de tegenstanders van Oranje in de groepsfase.

Met Feyenoord-captain Gernot Trauner in de laatste linie kwam Oostenrijk al snel op voorsprong. Christoph Baumgartner scoorde voor de gasten. In de 26e minuut deed Silvan Widmer wat terug voor Zwitserland, nadat de Oostenrijkse doelman Heinz Lindner de al na een redding toch uit zijn handen liet glippen.

Uit de statistieken blijkt dat Oostenrijk het minst tevreden kan zijn met het gelijkspel. Dat land kwam tot meer schoten. De landen speelden 42 keer eerder tegen elkaar en daarvan won Oostenrijk er 25. Dit is de zesde keer dat er geen winnaar is.

EK 2024

Bij het EK 2024 in Duitsland is Oostenrijk ingedeeld in de groep met ook Nederland, Polen en Frankrijk. Het wordt de vierde deelname van het land, dat pas eenmaal de groepsfase overleefde. Zwitserland neemt het in groep A op tegen Duitsland, Schotland en Hongarije. De vijf vorige deelnames verliepen steeds beter: driemaal groepsfase, daarna achtste finale en kwartfinale.

De goals: