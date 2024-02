Philip Cocu maakt zich zorgen om 'zijn' Vitesse: 'Het blijft heel moeizaam'

Philip Cocu kijkt met grote zorgen naar Vitesse. Tot november was hij zelf de trainer van de Eredivisie-club, maar ook zonder hem staan de Arnhemmers nog op de laatste plaats in de Nederlandse competitie.

Bij Rondo uit hij zijn zorgen over de status van de club. "Op de een of andere manier blijft het heel moeizaam, alsof het negatieve sentiment niet echt doorbroken kan worden. Er is steeds weer iets nieuws waardoor de onzekerheid weer opspeelt. Mensen proberen keihard te werken om de club op de rit te krijgen, maar er is nog steeds geen duidelijkheid. Dus ik hoop dat ze het redden."

Momenteel staat Vitesse laatste in de Eredivisie, met twaalf punten na twintig wedstrijden. Ook FC Volendam heeft zoveel punten, terwijl Heracles - dat op de veilige vijftiende plek staat - al negentien punten heeft.

Mag de nieuwe eigenaar komen?

Cocu geeft aan dat er veel onrust is binnen de club. "Eerst zou de nieuwe eigenaar (Coley Parry, red.) in de winter goedgekeurd worden, daarna in de zomer en dat lukte ook weer niet. Die onzekerheid zorgt voor heel veel onrust binnen de club. Niet alleen bij spelers en de staf, maar binnen de hele organisatie. Daar komen op een gegeven moment de fans nog bij, want die raken ook bezorgd. En het budget loopt terug, de licentie is onzeker. Dan moet je ook nog spelers overtuigen om te komen."

Nog altijd is de overname niet rond. Volgens Cocu gaat de KNVB snel de knoop doorhakken. "Als het een 'nee' wordt, dan ligt er een plan om op korte termijn verder te gaan. Maar voor de lange termijn zal er een nieuwe kandidaat gezocht moeten worden."