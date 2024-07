President Erdogan ontploft na straf UEFA voor Merih Demiral: 'Daar zegt niemand iets over'

Het EK heeft een nieuwe soap. Na de haarbandsaga van Memphis Depay en de crisis bij Oranje na de nederlaag tegen Oostenrijk gaat het nu vooral over de Turk Merih Demiral. Die is door de UEFA voor twee wedstrijden geschorst na zijn 'wolvengebaar' in de achtste finales. Zelfs de Turkse president Erdogan bemoeit zich er nu mee.

Demiral werd vrijdag geschorst door de UEFA voor twee duels, nadat hij een goal tegen Oostenrijk in de achtste finale (2-1 winst) vierde met een groet van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. De Turkse voetbalbond was het daar niet mee eens en stapte naar het sporttribunaal CAS, dat nog voor de wedstrijd tussen Nederland en Turkije zaterdag uitspraak doet.

Erdogan ontploft

De Turkse president Erdogan vindt de straf overdreven en noemt het gebaar van Demiral een vorm van enthousiasme. "Zegt iemand iets over het feit dat de Duitsers een adelaar op hun shirt hebben staan? Of dat er een haan pronkt op het shirt van Frankrijk? Hopelijk is het hele gebeuren zaterdag voorbij als we als winnaars van het veld stappen en doorgaan naar de volgende ronde", aldus Erdogan.

De Turkse president Erdogan woont zaterdag de wedstrijd in Berlijn bij. Turkse media meldden donderdag dat de rel rondom de wolvengroet reden is voor de president om de kwartfinale bij te wonen. Eerder ontbood de Duitse regering de Turkse ambassadeur om het handgebaar van Demiral.

Meer kritiek op besluit UEFA

Erdogan kreeg steun van zijn vice-president Cevdet Yilmaz, die via X (voorheen Twitter) van zich liet horen en vond dat de UEFA de schorsing moest terugdraaien. "De schoonheid en spanning van het voetbal moeten niet worden overschaduwd door politieke besluiten", aldus Yilmaz.

Milli futbolcumuz Merih Demiral’a UEFA’nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez.



Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz.



Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) July 5, 2024

Nederland - Turkije

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond om 21.00 uur tegen Turkije in het Olympiastadion in Berlijn. Dat wordt de allereerste ontmoeting tussen beide landen op een eindtoernooi. De winnaar wacht in de halve finale een ontmoeting met Engeland of Slowakije.

