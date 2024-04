'PSG-doelman Sergio Rico mag weer met groep meetrainen na zwaar ongeval'

Goed nieuws voor Sergio Rico. De Spanjaard heeft van de clubartsen groe. licht gekregen om weer mee te trainen met de groep. Rico viel vorig jaar zomer van een paard en lag vervolgens even in coma. Na een herstelperiode van zo'n 300 dagen kan hij nu weer aansluiten bij de rest van de selectie van Paris Saint-Germain.

Na het kampioenschap van PSG vorig seizoen ging het voor Rico helemaal mis. De Spanjaard keerde terug naar zijn geboorteland, maar kwam daar in een zwaar ongeval terecht. Hij viel van een paard en moest even in coma gehouden worden. Vervolgens lag de keeper nog een lange tijd op de intensive care.

Het Franse RMC Sport meldt nu dat Rico zich na maanden revalidatie weer bij de selectie mag voegen. Eerder was hij al wel weer terug te vinden op het trainingsveld, maar dat was individueel en voornamelijk loopwerk. In mei 2022 keepte Rico voor het laatst een officieel duel. Toen stond hij nog onder de lat bij Real Mallorca. De Spanjaarden huurden hem van PSG.

In de Franse hoofdstad is de Spanjaard de tweede doelman achter Gianluigi Donnarumma. De Italiaan kreeg woensdagavond nog bakken met kritiek over zich heen na het optreden tegen FC Barcelona.