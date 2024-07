Redder van Vitesse in het nauw na pijnlijke onthullingen: 'Val van de ene verbazing in de andere'

Guus Franke is de beoogd redder van het noodlijdende Vitesse. De Arnhemse club ziet in Franke de geldschieter die de club kan behoeden voor het faillissement. Het was voor Follow the Money en Omroep Gelderland reden om in het financiële verleden te duiken van de tot voor kort onbekende Franke. En wat uit dat onderzoek bleek, was niet positief.

Wat heet: volgens Omroep Gelderland vallen mensen die zich verdiepen in het zakelijke verleden van Franke 'van de ene verbazing in de andere'. Zo stuit de regionale omroep samen met Follow The Money op onder meer het vervalsen van bankafschriften, banden met Rusland en het niet terugbetalen van een enorme lening.

Tien jaar geleden deed een hypotheekverstrekker aangifte tegen Franke, nadat hij een bankafschrift van zijn vriendin had vervalst. Oud-zakenpartners die met Franke werkten, schetsen daarnaast een pijnlijk beeld en betwijfelen zelfs of hij daadwerkelijk vermogend is. "Hij reed in Porsches voor en droeg dure kleding. Maar in de praktijk heeft hij nooit iets meebetaald."

KNVB hoopt op 'snelle oplossing' voor Vitesse: 'Doet pijn om te zien' De KNVB reageerde maandag op een brief van de burgemeester van Arnhem, die een oproep deed aan de Nederlandse voetbalbond. "Het doet mij als directeur betaald voetbal natuurlijk ook pijn om te zien dat één van onze betaald voetbalclubs, Vitesse, momenteel in zo'n moeilijke situatie verkeert", zei Marianne van Leeuwen op de site van de KNVB.

Ook claimen Omroep Gelderland en Follow The Money dat Franke in 2022 een geldbedrag van twee miljoen euro heeft geleend, maar dat nu weigert terug te betalen.

'Als ondernemer maak je fouten'

De beschuldigingen werden ook voorgelegd aan Franke, die daarop kort reageerde. "Het blijkt maar weer eens dat wanneer je je kop boven het maaiveld uitsteekt, je per definitie te maken krijgt met jaloezie", zo schreef Franke. "Bovendien kun je als ondernemer nooit iedereen te vriend houden en maak je wel eens fouten." Wat deze berichtgeving voor gevolgen heeft, is onbekend.

Nieuw reddingsplan voor Vitesse: 'Als Guus Franke afhaakt...' Gelredome-eigenaar Michael van de Kuit heeft zich bij Vitesse gemeld met een nieuw reddingsplan voor de club. Dat meldt De Telegraaf. Eerder op vrijdag werd bekend dat overnamekandidaat Guus Franke zich dreigde terug te trekken.

Tijd dringt voor Vitesse

Ondertussen zijn de zorgen bij Vitesse nog altijd enorm groot. De noodlijdende club kreeg onlangs vanwege 'positieve ontwikkelingen' opnieuw uitstel om bepaalde papieren in te leveren bij de KNVB. De voetbalbond gaf aan dat het de beoogde redder van Vitesse nog goed wil doorlichten voordat het goedkeuring geeft aan de club. Daar reageerde Franke boos op, waarna hij zich dreigde terug te trekken.

Redder van Vitesse dreigt zich terug te trekken: 'Die tijd hebben we simpelweg niet' Vitesse ontving vrijdagochtend het goede nieuws dat de club langer de tijd krijgt om de proflicentie voor het komende voetbalseizoen veilig te stellen. Toch is de beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke niet blij met een andere deadline. Hij dreigt zich zelfs terug te trekken als overnamekandidaat.

Hoewel de KNVB en zelfs de burgemeester van Arnhem hardop hun steun uitspreken voor Vitesse, is het nog altijd de vraag of de club aan het seizoen kan beginnen. Trainer John van den Brom is in ieder geval met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen begonnen. De beroepscommissie hoopt uiterlijk 22 juli een besluit te nemen.