'Misschien past alles-of-niets beter bij Oranje': Boudewijn Zenden is lyrisch na zege op Roemenië

Na de vele kritiek schijnt eindelijk de zon weer bij het Nederlands elftal. Dinsdagavond werd een overtuigende 3-0 overwinning geboekt op Roemenië, waarna Oranje zich mag opmaken voor de kwartfinales. 54-voudig international Boudewijn Zenden heeft genoten.

Zenden kon dinsdagavond geen negatieve opmerking bedenken. "Ik heb er met heel veel tevredenheid naar gekeken. Je kunt je altijd afvragen of Roemenië zo slecht was of Nederland zo goed, maar dit is gewoon een uitstekend resultaat. Dat Verbruggen geen redding heeft gemaakt, zegt genoeg over de verhoudingen", zei Zenden tegenover Sportnieuws.nl.

Cody Gakpo scoort een 8 na hoofdrol op EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland heeft de achtste finales overleefd, met speciale dank aan twee spelers. Tegen Roemenië werd er met 3-0 gewonnen door doelpunten van Cody Gakpo en invaller Donyell Malen (2). Dit zijn de rapportcijfers van Oranje.

Opportunisme ten top

Volgens de voormalig speler van onder meer PSV, Barcelona, Chelsea en Liverpool kan het niet anders dan dat dit resultaat goed is voor de gemoedstoestand van de groep. "Dit geeft de burger natuurlijk wel moed, maar je weet dat iedereen nu weer gaat roepen: 'we worden Europees kampioen'. Dat is natuurlijk opportunisme ten top, maar dat hoort erbij."

Weg naar finale ligt 'open'

In de kwartfinale wacht Turkije voor Nederland. Daarna wacht een kraker tegen Engeland of Zwitserland. "Vooraf zou je zeggen dat de kwartfinale of halve finale een geweldige prestatie zou zijn, maar dit EK is het anders. Met Duitsland, Spanje, Frankrijk en Portugal aan de andere kant mag je niet klagen."

Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de kwartfinale op EK voetbal? Het Nederlands elftal weet waar het aan toe is. Oranje won dinsdag eenvoudig met 3-0 van Roemenië in de achtste finales en gaat naar de kwartfinales. Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de volgende wedstrijd?

Slimme zet van Koeman

Voor velen kwam het opstellen van Steven Bergwijn tegen Roemenië als een grote verrassing. Zenden denkt wel dat het slimme zet is geweest. "Bergwijn was in de eerste helft ook zeer aanwezig. Niet zo nadrukkelijk als Malen, maar Bergwijn hebben we nu ook weer gezien. Hiermee zijn alle spelers met weinig minuten direct weer binnenboord."

Alles-of-niets voor Oranje

Oranje kende een allesbehalve goede groepsfase. Dat zag ook Zenden. Hij denkt dat het voor Nederland weleens goed kan uitpakken dat het nu alles-of-niets is. "Er is nu geen ruimte om na te denken over een resultaat. Je moet er nu gewoon staan en je kunt nergens achter verschuilen. Misschien werkt dat wel beter voor dit Oranje."

Deze spelers van Oranje staan op scherp tegen Turkije en moeten oppassen in de kwartfinale van het EK Nederland plaatste zich dinsdag voor de kwartfinales van het EK. Oranje moet daarin volle bak gaan om de laatste vier te bereiken, maar een aantal spelers moeten oppassen. Zij missen bij een gele kaart in de kwartfinale tegen Turkije de eventuele halve finale.

Alleen maar uitblinkers

Aan de kant van Nederland waren er dinsdagavond enkels uitblinkers. Althans dat was de mening van de voormalig international. "Schouten was écht de stille kracht en sloeg constant meerdere linies over. Zo ook bij de 1-0 van Gakpo en meerdere keren bij Xavi Simons. Hij speelde geweldig."

"Daarnaast vond ik Dumfries en Van Dijk heel erg goed spelen. Dumfries was levensgevaarlijk aan de rechterflank, al was het lekker geweest als het eens een doelpunt zou opleveren", vervolgde Zenden, die ook het wisselbeleid van Koeman een pluim gaf. "Veerman, Van de Ven en Malen waren ook zeer aanwezig. Een goede wedstrijd van Oranje."

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.