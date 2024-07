Scheidsrechter Bas Nijhuis legt nieuwe spelregels uit: 'Dat wordt één grote chaos'

Scheidsrechter Bas Nijhuis zat woensdagavond bij Vandaag Inside om de nieuwe spelregels voor het komende Eredivisie-seizoen uit te leggen. Hij had het met Johan Derksen vooral over een nieuwe manier van communiceren van een VAR-beslissing.

Het voetbalseizoen in Nederland begint over een precies een maand met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord. Vanaf die wedstrijd keert ook de Eredivisie weer terug, mét in ieder geval drie nieuwe regels waar ook de fans op de tribunes mee geholpen zijn.

Witte wissel

Trainers mogen een extra keer wisselen als een speler door een hoofdblessure echt niet meer verder kan. Dat heet een zogeheten witte wissel. Die regel was er al, maar wordt uitgebreid. Het andere team krijgt na die 'gratis' wissel ook een extra mogelijkheid om een nieuwe speler te brengen.

'Zeven wissels in een wedstrijd'

"Zoals we dat dit EK voetbal zagen met die Roemeen met dat netje tegen Nederland. Had hij nou echt niet verder gekund, door bijvoorbeeld een hersenschudding, dan heeft de trainer nu een witte wissel om hem te vervangen en krijgt het andere team ook een gratis wissel. Zo kunnen we straks in een wedstrijd ineens zeven wissels krijgen, want andersom geldt dat dan natuurlijk ook", zei Nijhuis tijdens Vandaag Inside. "Dat wordt één grote chaos", denkt Derksen.

Stadionklok loopt door

"Een goeie zaak voor supporters", daar zijn Nijhuis en Johan Derksen het over eens. Ze hebben het over het laten doorlopen van de stadionklokken. Supporters die in het stadion zitten, moesten het tot dit seizoen doen met een stadionklok die bij precies 45.00 en 90.00 stopte. Ze hadden dan geen idee hoeveel extra tijd er nog was te spelen. Dat wordt nu anders. Ook in het stadion zien fans nu de tijd gewoon doorlopen, zoals op televisie. "Hier was Marco van Basten jaren geleden al mee bezig, een hele goede zaak", zei Derksen.

VAR-uitleg over de speakers

Tot slot komt er een nieuwe regel, die volgens presentator Wilfred Genee 'gemaakt is' voor Nijhuis. Vanaf de achtste finales in de KNVB Beker wordt er getest met hoorbare uitleggen van de scheidsrechter als hij dankzij de VAR een beslissing heeft gemaakt. "Als ik bijvoorbeeld in een volle Kuip bij een VAR-moment een penalty tegen Feyenoord moet geven, dan druk ik op het veld een knopje in en ben ik te horen over de speakers en moet ik uit gaan leggen wat mijn beslissing is geweest. Dan ga ik alles uitleggen." Ook die regel vindt Derksen 'een goede service voor het publiek'.

Protesten

Er wordt volgens Nijhuis nog gekeken naar de regel die op het EK voetbal voor het eerst is ingevoerd. Daar mogen alleen de aanvoerders nog in discussie met de scheidsrechter. Alle andere 'zeurders' riskeren een gele kaart. "Dat wordt nog besproken om het dit seizoen ook in Nederland in te voeren", weet Nijhuis.