Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep C | Engeland begint jacht op eerste Europese titel met duel tegen Servië

Engeland is een van de grote favorieten voor de winst van het EK en dus is het vanzelfsprekend dat iedereen er vanuit gaat dat de ploeg van Gareth Southgate met gemak groep C zal overleven. Gezien de tegenstand in de poule mag dat geen enkel probleem zijn.

Engeland zal zich in Duitsland willen revancheren voor de verloren finale op het eigen Wembley tijdens het vorige EK. Opvallend genoeg jagen The Three Lions nog altijd op de eerste EK-titel in de geschiedenis. Wel werd het in 1966 al eens wereldkampioen. Aan de hand van sterren als Jude Bellingham, Harry Kane en Phil Foden moet het deze zomer eindelijk gaan gebeuren.

Sensatie van het vorige EK

Allereerst moet de ploeg van Gareth Southgate de groepsfase zien te overleven. Grootste uitdager daarin lijkt Denemarken. De twee teams speelden op het vorige EK in de halve finale tegen elkaar en toen wist Engeland pas na verlenging te winnen. De Denen waren de verrassing van het vorige EK en dat terwijl het toernooi dramatisch begon toen Christian Eriksen in elkaar zakte tijdens het eerste duel. De middenvelder overleefde het gelukkig en is 'gewoon' van de partij bij de Denen.

Servië en Slovenië zijn de twee andere ploegen in groep C. De Serviërs hebben met spelers als Dusan Tadic, Dusan Vlahovic en Filip Kostic genoeg kwaliteit in het team om de volgende ronde te halen. Van Slovenië hoeven we minder te verwachten, maar zij hebben met Jan Oblak natuurlijk wel een van de beste keepers ter wereld onder de lat staan.

Stand Groep C

Programma Groep C

