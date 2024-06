'Stonden opeens op de stoep': Erik ten Hag blikt terug op roerige periode bij Manchester United

Erik ten Hag kende een 'roerig seizoen' bij Manchester United. De Nederlandse trainer stond vanwege teleurstellende resultaten onder zware druk, maar won in de laatste wedstrijd van het seizoen de FA Cup. Na lang wikken en wegen besloot de clubleiding van Manchester United door te gaan met de Tukker.

"Never a full moment (nooit een saai moment) bij Manchester United", concludeerde Erik ten Hag bij de NOS, waar de trainer aanwezig was als analist voor het EK-duel tussen Servië en Engeland. "Ze (de clubleiding, red.) stonden opeens op de stoep met de vraag of ik verder wilde gaan." De verwachting is dat Manchester United Ten Hag een nieuwe contract aanbiedt, maar dat is volgens de Nederlander nog niet '1, 2, 3' gedaan.

Gesproken met Tuchel

"Verstandig dat je evalueert en conclusies trekt. Dat heeft de nieuwe leiding ook gedaan. Ze hebben uitgebreid de tijd genomen", blikte Ten Hag terug. Manchester United speelde open kaart met de oefenmeester. Ze maakten er geen geheim van dat ze met Thomas Tuchel spraken. "Dat hebben ze inderdaad verteld. Dat is ook geen geheim, want iedereen heeft meegekregen dat ze met andere mensen hadden gesproken", aldus Ten Hag.

"In Nederland is dat not done. In Engeland zijn de wetten en regels wat anders", oordeelde Ten Hag. "Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie dat ze de beste trainer hadden. De clubleiding kwam tijdens mijn vakantie op Ibiza naar mij toe. Daar hebben we goed gesproken en zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen."

Weghorst

Ten Hag had ook gekeken naar het Nederlands elftal, dat eerder op zondag won van Polen op het EK (2-1). De winnende treffer werd gemaakt door Wout Weghorst, een oude bekende van Ten Hag. "Hij heeft een karakter dat je niet veel ziet in Nederland. De hongerigheid, hij is zo gedreven. Zijn gedrevenheid heeft hem gebracht waar hij nu is", constateerde Ten Hag.