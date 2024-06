Technisch directeur Earnest Stewart over transfergekte bij PSV: 'Er wordt wel veel geïnformeerd'

Op het YouTube-kanaal van PSV blikt technisch directeur Earnest Stewart vooruit op de transferzomer. Hij denkt dat na het EK de transfergekte zal losbarsten.

"Het valt nog mee", zegt Stewart over de interesse die er is in PSV-spelers vanuit andere clubs. "Maar er wordt wel heel veel geïnformeerd. Er zal nog niet zoveel gebeuren voor het EK begint. Na en tijdens het EK gaat de storm echt waaien. Er is wel belangstelling voor jongere spelers om ze te huren."

Vertrekkende Lozano richt woord tot PSV-supporters: 'Tweede thuis verlaten maakt me zwaarmoedig' Hirving Lozano gaat PSV in januari voor de tweede keer verlaten. De Mexicaanse vleugelaanvaller schreef alvast een brief naar de supporters, waarin hij vertelt wat het vertrek bij de club met hem doet.

De PSV'ers die in actie komen op het EK zullen ook door de grote clubs gezien worden. "Als iemand goed speelt zullen clubs zich melden waartegen het moeilijk is om 'nee' te zeggen", aldus de technisch directeur. "Dan ga je daarover nadenken. We moeten ook over vijf jaar nog succes hebben."

Champions League

Stewart is ook blij dat PSV volgend jaar Champions League speelt. Daardoor staat de club een stuk beter in de markt."Het is daardoor makkelijker om spelers van buitenaf te halen", legt hij uit. Sommige spelers willen nou eenmaal Champions League spelen.

Ook voor spelers met een droom om in Oranje te spelen is PSV volgens Stewart een goede keuze. "De bondscoach kijkt naar de topwedstrijden: PSV, Ajax, Feyenoord en de Champions League. Jerdy Schouten zit nu bijvoorbeeld bij de EK-selectie."