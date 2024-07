Turkse bondscoach vindt dat zijn ploeg 'meer had verdiend' tegen Oranje: 'We speelden met zoveel passie'

De Turkse bondscoach Vincenzo Montella zegt na de uitschakeling door Oranje op het EK voetbal meer waardering van de voetbalfans voor zijn ploeg. Ondanks het 2-1-verlies tegen Nederland in de kwartfinale denkt de Italiaan het Turkse volk in vervoering te hebben gebracht.

"Ondanks de uitschakeling houdt het Turkse volk van ons", zei Montella op de persconferentie. "Deze spelers verdienen het ook. We mogen trots zijn op hoe we hier gespeeld hebben. Na dit EK zal Turkije met andere ogen bekeken worden. Met meer respect

"We speelden met zoveel passie. We verdienden meer. Ik verlaat het toernooi met een goed gevoel. We zullen blijven verbeteren en blijven groeien. De toekomst ziet er goed uit." Montella sprak verder van "overtuigende prestaties" en een "solide basis".

Wolvengroet

Montella wilde zo kort na de wedstrijd niet ingaan op de schorsing van Merih Demiral, die niet mocht meedoen tegen Oranje vanwege de 'wolvengroet'. Het gebaar zorgde in aanloop naar het duel voor veel commotie.

Merih Demiral © ProShots

"Het is ingewikkeld om er zo kort na de wedstrijd over te praten. Daarom heb ik niet de kracht of de wil om te praten over iets wat niet bij het voetbal hoort", zei hij.

Montella werd vorig jaar bondscoach van Turkije. Hij was in het verleden trainer van onder meer AC Milan en Sevilla.