Wat een beelden: bondscoach Ronald Koeman gaat uit zijn dak na de zege van Oranje op Turkije

Het Nederlands elftal wist zich zaterdagavond via een 2-1 zege op Turkije te plaatsen voor de halve finale van het EK voetbal in Duitsland. En dat zorgde voor een uitgelaten stemming bij bondscoach Ronald Koeman.

Na het laatste fluitsignaal is de vreugde groot bij Koeman, dat is duidelijk aan zijn gezicht te zien. De oud-international stoomt vervolgens het veld in om zijn spelers te knuffelen. Onder anderen supersub Wout Weghorst, aanvoerder Virgil van Dijk en topscorer Cody Gakpo komen uitgebreid aan de beurt.

Vervolgens snelt Koeman naar de vakken met de Oranje-fans in het Olympiastadion van Berlijn. Hij mengt zich tussen zijn spelers en zingt en sprint vrolijk mee.

Als Koeman zich even later bij de NOS meldt voor een interview, oogt hij weer heel koeltjes en nuchter. "De missie is nog niet af, maar een halve finale is tot nog toe meer dan goed. Als speler kon ik wat meer blijdschap uiten dan als trainer." Dat moeten mooie feestjes zijn geweest in de jaren dat Koeman met PSV en FC Barcelona onder meer de Europa 1 won en met Oranje Europees kampioen in 1988 werd...

Ronald Koeman gaat halve finale goed vieren met Oranje: 'Dat glaasje rode wijn gaat er komen' Het is Ronald Koeman gelukt: Oranje staat voor het eerst in 20 jaar in de halve finale van het EK en daar is ook de bondscoach natuurlijk dolblij mee. Hij blikte na afloop uitgebreid terug op de spectaculaire wedstrijd tegen Turkije (2-1), onder meer op de tegengoal, de discussie over de spitspositie en Engeland als de volgende tegenstander.

