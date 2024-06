TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar de openingswedstrijd Duitsland - Schotland

Het EK voetbal wordt vrijdagavond afgetrapt. Gastland Duitsland neemt het in het stadion van Bayern München op tegen Schotland. Lees hier hoe laat en op welke zender je moet inschakelen om de openingswedstrijd te bekijken.

Als gastland hoefde Duitsland logischerwijs geen kwalificatiewedstrijden te spelen. De ploeg van bondscoach Julian Nagelsmann oefende deze maand nog maar eens twee keer. Tegen Oekraïne werd het een doelpuntloos gelijkspel (0-0), Griekenland werd nipt verslagen: 2-1.

Schotland kende zeker geen lekkere voorbereiding. Het nietige Gibraltar werd met slechts 2-0 verslagen, waarna er niet gewonnen werd van Finland: 2-2. Met Scott McTominay, John McGinn, Andrew Robertson en Billy Gilmour heeft Schotland wel een paar sterren om rekening mee te houden.

Zender Duitsland - Schotland

De wedstrijd tussen Duitsland en Schotland wordt uitgezonden op NPO 1. De kijkers kunnen vanaf 20:30 uur inschakelen op de zender voor de voorbeschouwing. De aftrap is vervolgens om 21:00 uur.

Scheidsrechter bij Duitsland - Schotland

Clément Turpin heeft de openingswedstrijd van het EK 2024 toegewezen gekregen. Een prachtige eer voor de 42-jarige Fransman, die in 2021/2022 al de finale van de Champions League floot. In München zullen de fans toch met een kritische blik naar Turpin kijken, omdat hij een zeer discutabele wedstrijd tussen Bayern München en Manchester City floot. Dat was vorig jaar, in de halve finale van de Champions League.

Groep A op het EK 2024

Duitsland en Schotland zitten nog in de poule met Hongarije en Zwitserland. Duitsland speelt in de tweede wedstrijd tegen Hongarije, om de groepsfase vervolgens af te sluiten tegen Zwitserland.

Overigens viel Aleksandar Pavlovic woensdag uit bij de Duitsers. De jonge middenvelder had last van zijn amandelen, waar hij vaker mee te kampen heeft. Emre Can - die met Borussia Dortmund nog in de finale van de Champions League stond - is opgeroepen als zijn vervanger.

