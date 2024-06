TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Denemarken - Servië

Dinsdagavond worden de laatste groepswedstrijden gespeeld in Groep C. Denemarken neemt het op tegen Servië in de derde speelronde. Lees hier waar je moet inschakelen om het duel te zien.

Tijdens de laatste groepsronde worden de wedstrijden uit dezelfde poule tegelijkertijd gespeeld. Zo hebben teams niet het voordeel dat ze de uitslag van de concurrentie al weten. Op dinsdagavond spelen de landen in zowel Groep C als Groep D de laatste wedstrijden.

Groep C

De laatste wedstrijden in Groep C gaan om 21.00 uur van start. Denemarken speelt tegen Servië en Engeland moet nog tegen Slovenië. Het kan nog alle kanten op in de poule. Voorafgaand aan de derde speelronde staat Engeland eerste met vier punten. Denemarken en Slovenië hebben beide twee punten en Servië staat onderaan met één punt.

Denemarken en Servië zullen dus allebei gebrand zijn om te winnen. Als Denemarken wint is het sowieso door naar de achtste finale. Voor Servië geldt bij winst dat Slovenië moet verliezen van Engeland om direct geplaatst te zijn voor de knock-outfase.

Zender Denemarken - Servië

Denemarken - Servië is maandagavond te zien op NPO 3. De wedstrijd begint om 21.00 uur. Tien minuten daarvoor begint de uitzending, inclusief opkomst en volksliederen.

