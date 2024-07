TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Oostenrijk - Turkije

Oostenrijk neemt het dinsdagavond in de achtste finales van het EK voetbal op tegen Turkije. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale mogelijk tegen Nederland. Lees hier op welke zender je naar de wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije op het EK 2024 kijkt.

Oostenrijk verraste het Nederlands elftal in de laatste groepswedstrijd op het EK 2024. Met het agressieve spel van bondscoach Ralf Rangnick won Oostenrijk met 3-2. Daardoor topte het land de groep, vóór Frankrijk en Nederland. Oranje was al zeker van de knock-outfase, maar leek door de derde plek wel tegen een zware tegenstander te moeten in de achtste finale.

Oostenrijk lootte tegen de nummer twee uit Groep F, Turkije. De Turken wonnen van Georgië en Tsjechië en verloren van Portugal. Oostenrijk lijkt licht de favoriet, na de zeges op Oranje en Polen. Na de achtstefinalewedstrijd kan er een bijzondere hereniging op het programma staan.

Als Oostenrijk en Nederland hun wedstrijd in de achtste finale winnen, komen ze in de kwartfinale weer tegenover elkaar te staan. Oranje moet dan eerst zien af te rekenen met Roemenië. Nederland leek tegen een zware tegenstander (Engeland of België) te moeten, maar door gunstige resultaten op de velden lootte het tegen Roemenië.

Zender Oostenrijk - Turkije

De wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije is te zien op NPO 1. Als de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland binnen negentig minuten eindigt, wordt er vanaf 20:15 uur voorbeschouwd op de wedstrijd tussen Oostenrijk en Turkije. Om 21:00 uur volgt vervolgens de aftrap op de zender.

Kracht van Turkije

Turkije kan het 'ieder land lastig maken', vindt Ugur Yildirim. In gesprek met Sportnieuws.nl sprak de Turkse Nederlander over de kwaliteiten van Turkije. "De kracht van Turkije is de passie en het geloof in het elftal. Er groeit op een gegeven moment écht iets en dan denk ik wel dat ze ver kunnen komen. Maar... Het lijntje is bij Turkije wel héél erg dun, dus je kunt er ook zomaar uitvliegen."

