TV-gids EK 2024: op deze zender kijk je naar Spanje - Georgië

Spanje neemt het zondag in de achtste finales van het EK voetbal op tegen dé verrassing van het toernooi: debutant Georgië. De Spanjaarden zijn de enige ploeg die tot nu toe elk duel wisten te winnen en lijken het getroffen te hebben met de volgende tegenstander, maar de Georgiërs zorgden voor een enorme stunt door de volgende ronde te halen.

Spanje zat in misschien wel de zwaarste groep van dit EK en begon met duels tegen Kroatië en titelverdediger Italië. De Kroaten werden met 3-0 aan de kant geschoven en het was een wonder dat het slechts met 1-0 won van de Italianen. De drievoudig wereldkampioen was al zeker van de groepswinst, maar deed de sportieve plicht en won ook het laatste groepsduel met 1-0 van Albanië.

Spanje was daarmee de enige ploeg op dit EK die de achtste finales wist te halen met de perfecte score van negen punten. Daarnaast kreeg het dus nog geen enkel doelpunt tegen. Spanje won vorig jaar de Nations League en lijkt die lijn moeiteloos door te trekken.

Kan Georgië weer stunten?

Als het de kwartfinale wil halen, moet het echter zien af te rekenen met Georgië dat voor een enorme verrassing zorgde in de groepsfase. Het won in het laatste groepsduel met 2-0 van Portugal en deed dat mede dankzij een doelpunt van EK-topscorer (en Ajax-flop) Georges Mikautadze.

Uitslagen en eindstand EK 2024, groep F | Portugal groepswinnaar, Turkije en Georgië ook door Portugal plaatste zich na twee ronden al als groepshoofd voor de achtste finales en kon dus rustig aan doen tegen Georgië in de laatste groepswedstrijd. Daar maakten Georges Mikautadze en co dankbaar gebruik van op het EK voetbal.

Het land staat in vuur en vlam, maar er moeten gekke dingen gebeuren als de Georgiërs ook van Spanje wil winnen. De twee teams speelden vorig jaar namelijk ook in de kwalificatie tegen elkaar en toen won Spanje op bezoek in Tbilisi met 7-1. In Valladolid werd het twee maanden later 3-1.

Zender Spanje - Georgië

De achtste finale tussen Spanje en Georgië begint om 21.00 uur. Het duel wordt uitgezonden op NPO 1, dat om 20.50 uur naar het stadion schakelt voor de opkomst en volksliederen. Om 20.15 begint NOS Studio Fußball, waarin onder meer vooruitgeblikt zal worden op de wedstrijd.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.