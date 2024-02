TV-gids: op deze zender kijk je naar de bekerkraker tussen Feyenoord en FC Groningen

Feyenoord en FC Groningen hopen donderdagavond de finale van de KNVB Beker te bereiken. Het is David tegen Goliath, klein duimpje tegen de reus. De winnaar neemt het op 21 april in De Kuip op tegen NEC. Niks missen van het bekerduel? Hieronder lees je op welke zender Feyenoord - FC Groningen te zien is.

Feyenoord bereikte de halve finale van de TOTO KNVB Beker na thuisoverwinningen op FC Utrecht (2-1), PSV (1-0) en AZ (2-0). De Groningers wonnen van de amateurs van Rijnsburgse Boys (1-0), Willem II (3-1), Excelsior (2-0) en Fortuna Sittard (na penalty's).

Zender Feyenoord - FC Groningen

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Groningen in de halve finale van de beker begint om 20:00 uur. Om 19:15 uur begint de voorbeschouwing op ESPN 1 en de wedstrijd is op dezelfde zender te zien. Ook via ESPN.nl zijn het bekerduel en de praat vooraf te zien.

Groningen gelooft in bekersprookje

Groningen is de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie, Feyenoord staat tweede in de Eredivisie. Alles moet dus meezitten voor de Groningers om de bekerfinale te bereiken. Toch heeft trainer Dick Lukkien er wel vertrouwen in. "Hun avontuurlijke manier van spelen levert ruimte op. Met veel middenvelders hoog op het veld, willen ze weleens wat ruimte laten. Dat vind ik een prachtige instelling, maar daar zouden wij gebruik van moeten maken", vertelde Lukkien.

Toch was Lukkien lovend over zijn aanstaande tegenstander en de manier van spelen. "Feyenoord heeft een mooi idee van voetballen en zal op zoek gaan naar een snelle treffer. We moeten realistisch zijn en we weten dat ze een goede ploeg hebben. We zullen Feyenoord op een hele slechte dag moeten treffen."

Zieke Slot weer terug

Bij Feyenoord is hoofdtrainer Arne Slot weer terug. Hij ontbrak nog in de competitiewedstrijd tegen Almere City FC (2-0 winst). Slot heeft complimenten over voor Lukkien. " Net als eerder bij FC Emmen is Dick Lukkien erin geslaagd om een elftal neer te zetten met een eigen manier van spelen. Daarin zie je bij al hun wedstrijden echt de hand van de trainer terug. En dat verwachten we morgen ook, gecombineerd met het fanatisme dat zij aan die speelstijl toevoegen", zei hij.