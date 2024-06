VAR blijft actief in Premier League: deze verbeteringen gaan ze doorvoeren

Wolverhampton Wanderers heeft geen steun gevonden in hun voorstel om de videoscheidsrechter af te schaffen. Zes andere clubs zijn voor behoud van de VAR, maar er zijn wel afspraken gemaakt om het gebruik van de VAR te verbeteren.

In mei deed Wolverhampton Wanderers het voorstel om de VAR af te schaffen, zodat daar tijdens de jaarlijkse vergadering op kon worden gestemd. De club vindt dat het systeem erg duur is, terwijl het maar weinig wordt gebruikt. Het voorstel zou worden aangenomen wanneer tweederde van de clubs het ermee eens was. Daar kwam Wolves echter niet bij in de buurt. Sterker nog: geen enkele andere club stemde in met het voorstel.

Premier League schaft VAR mogelijk af: clubs stemmen binnenkort over voorstel De Premier League kan zomaar volgend jaar verder gaan zonder de VAR. De clubs stemmen namelijk op donderdag 6 juni over een voorstel om het hulpmiddel voor scheidsrechter te schrappen.

In februari kwam de Premier League al met een artikel op de website over de VAR, waaruit je kan opmaken dat de competitieleiding positief gestemd is over de videoscheidsrechter. Zo stelt Tony Scholes, hoofd van de competitie, dat de VAR voor een flinke toename in correcte beslissingen zorgt. Volgens onderzoek is het percentage correcte beslissingen van 82% naar 96% gegaan.

Verbeterpunten

Scholes erkent wel dat de VAR voor veel oponthoud zorgt. Daarom is er een plan opgesteld om het systeem en het imago ervan te verbeteren. Hieronder staan de zes punten waarop de Premier League de toepassing van de VAR wil verbeteren.

Het handhaven van een hoge drempel voor VAR-interventies. Dit moet voor meer consistentie, maar bovenal voor minder onderbrekingen zorgen. Het verminderen van onderbrekingen van de wedstrijd, voornamelijk door invoering van semi-automatische buitenspeltechnologie en handhaving van een hoge drempel voor VAR-interventie. Verbetering van de fan-ervaring door minder onderbrekingen, scheidsrechters die na raadpleging van de VAR beslissingen aankondigen en waar mogelijk herhalingen op groot scherm van de spelsituaties waar de videoscheidsrechter naar kijkt. Samenwerking met de scheidsrechtersbond in het toepassen van betere VAR-training met de nadruk op snelheid van het proces met behoud van nauwkeurigheid. Het vergroten van transparantie en communicatie rond VAR-momenten. De uitvoering van een VAR-communicatiecampagne voor fans, waarmee de rol van de VAR in het spel verder moet worden verduidelijkt.

De invoering van semi-automatische buitenspeltechnologie werd in april al bevestigd door de Premier League. Scholes pleitte in februari ook voor het live uitzenden van de communicatie van scheidsrechters, om zo nog een beter beeld te geven van de beslissingen die worden gemaakt. Dat gaat echter in tegen de wensen van de internationale scheidsrechtersbond. De Premier League laat nu weten dat het blijft lobbyen om in de toekomst wel de communicatie uit te mogen zenden.

Zweden

De VAR is erg omstreden in het voetbal, zeker bij de supporters die vaak naar het stadion gaan. In Zweden, waar supporters veel invloed hebben, stemden clubs vorige maand nog tegen het invoeren van de VAR. Het lange wachten zorgt voor veel ergernis bij kijkers en stadionbezoekers in het bijzonder. Zeker omdat ook met de videoscheidsrechter niet alle beslissingen onomstreden zijn.

Geen VAR in Zweden vanwege grote macht supportersgroepen Zweedse clubs hebben de invoering van de VAR geblokkeerd. In de meeste competities is een videoscheidsrechter niet meer weg te denken, maar Zweedse supporters moeten er niets van weten.