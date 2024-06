Veel vertrouwen in Oranje: 'Finale met Nederland ligt het meest voor de hand'

Het EK voetbal gaat vrijdag eindelijk beginnen en na de laatste oefenwedstrijden is de Oranjekoorts aan het stijgen. Het Nederlands elftal trapt zondag het EK af tegen Polen en na twee dikke overwinningen in de voorbereiding zijn de verwachtingen hooggespannen. Ook de data laat zien dat Nederland het ver kan gaan schoppen in Duitsland.

Databureau Gracenote heeft namelijk berekend welke landen de grootste kanshebber zijn om Europees kampioen te worden. Oranje hoort volgens het bureau bij de favorieten. Frankrijk en Duitsland zijn de topfavorieten met 11,6 procent, maar Spanje (10,8 procent), België (10,0 procent) en Nederland (8,4 procent) zitten die landen op de hielen.

Nederland - Frankrijk

Volgens die logica zou Nederland stranden in de kwartfinales, maar het speelschema kan de ploeg van Ronald Koeman weleens gaan helpen. Oranje treft in de groepsfase Frankrijk en dus is de kans klein dat het die ploeg snel treft in de knock-outfase. Dat zorgt ervoor dat het bureau veel vertrouwen heeft in een finaleplaats van Nederland.

Van alle mogelijke finales springen er voor Gracenote twee uit als meest waarschijnlijke met een kans van 2,5 procent. Nederland - Frankrijk is een van die twee finales. Op een duel tussen onze buurlanden Duitsland en België in de eindstrijd zou evenveel kans zijn.

Groepsfase

Om ook maar te kunnen denken aan een herhaling van 1988 moet Nederland de groepsfase zien te overleven en daarvoor heeft het volgens Gracenote 79,9 procent kans. Oranje begint zondag aan het EK met een duel tegen Polen en treft daarna nog Frankrijk en Oostenrijk.

