Virgil van Dijk verloor al vier competitiewedstrijden op rij geen luchtduel meer

Virgil van Dijk is dit seizoen weer helemaal de oude bij Liverpool. De Oranje-international is de baas over zijn defensie en is statistisch gezien een van de beste verdedigers van de Premier League. Ook in de lucht blinkt Van Dijk uit, zo blijkt uit recente wedstrijden en onderzoek van statistiekenbureau CIES.

Van Dijk was woensdag belangrijk voor Liverpool. De aanvoerder kopte de 1-1 binnen tegen laagvlieger Luton Town. Uiteindelijk wonnen The Reds de wedstrijd met 4-1 en verhoogden daardoor als koploper de druk op achtervolgers Manchester City en Arsenal.

Foutloos in luchtduels

Tegen Luton Town heerste de Oranje-international in de lucht. Hij ging zeven luchtduels aan en won ze allemaal. Overigens moeten we terug naar 31 januari voor de laatste keer dat Van Dijk in de lucht werd verslagen, dat was in de wedstrijd tegen Chelsea. Dat duel won hij wel drie van zijn vier luchtduels. Sindsdien is Van Dijk echter foutloos (21 uit 21):

Virgil van Dijk has now played four consecutive Premier League games without losing a single aerial duel:



◉ 6/6 vs. Arsenal

◉ 6/6 vs. Burnley

◉ 2/2 vs. Brentford

◉ 7/7 vs. Luton Town



An absolute colossus. 🏔 pic.twitter.com/zquWHdw6bs — Squawka (@Squawka) February 21, 2024

Kopkoning van alle verdedigers

Van Dijk kreeg in januari van statistiekenbureau CIES een score van 93.0 en was daarmee Min-jae Kim (92.2) van Bayern München net de baas. Op dat moment won Van Dijk won op het moment van het onderzoek 79 procent van zijn luchtduels. Per negentig minuten waren dat er gemiddeld zo'n 4.97. Daarmee was de Nederlander niet de beste in die categorie, maar wel de meest constante. Dat Van Dijk wekelijks tegen de beste spelers speelt, werd ook meegenomen in dat onderzoek.