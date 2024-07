Waar, wanneer en tegen wie speelt Nederland de eventuele finale van het EK?

Het Nederlands elftal maakt kans om zich voor de tweede keer in de geschiedenis te plaatsen voor de EK-finale. Als er woensdagavond gewonnen wordt van Engeland in de halve finale, dan speelt het zondag de finale. In dit artikel lees je waar, wanneer en tegen wie Nederland dan de eindstrijd speelt.

De mannen van bondscoach Ronald Koeman werden slechts derde in de poule, maar revancheerden zich in de achtste finales tegen Roemenië. In de kwartfinales werd Turkije na een zenuwslopend gevecht verslagen, waardoor Oranje nu in de halve finale tegen Engeland staat.

Wanneer wordt de EK-finale gespeeld?

Nederlanders moeten voor de zekerheid zondag 14 juli vrijhouden. Dan wordt de finale van het EK gespeeld. Zeker in de avonduren is het niet slim om andere plannen te maken. De aftrap is namelijk om 21.00 uur.

Waar wordt de EK-finale gespeeld?

Mocht Oranje zich plaatsen voor de finale, dan mag het voor de derde keer dit toernooi naar het Olympiastadion in Berlijn. Nederland speelde al twee keer eerder dit EK in het wereldberoemde stadion. Tegen Oostenrijk werd er in het laatste groepsduel verrassend verloren (2-3), maar tegen Turkije zegevierde Oranje in de kwartfinale (2-1).

Wie is de andere EK-finalist?

Als Oranje van Engeland wint, dan wordt de EK-finale een kopie van de eindstrijd van het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Ook toen was Spanje namelijk de tegenstander. Nederland verloor destijds na een goal in de verlenging met 1-0. Andrès Iniesta dompelde ons land in rouw. Dit toernooi rekenden de Spanjaarden af met Frankrijk in de halve finale. Voor het een weerzien wordt tussen beide landen, moet Nederland dus eerst winnen van Engeland.

